五角大楼收到10万尸袋订单 橄榄球队飞机帮忙运中国口罩赴麻省

法新社华盛顿4月2日消息，美国五角大楼当天称收到了来自联邦政府的订单，要求提供10万只装尸体的卫生袋，发放给美国健康局，应对新冠病毒带来的卫生危机。

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五角大楼发言人麦克-安德鲁斯表示，美国国防部物流中心目前正在回复危机处理办公室的上述诉求。危机处理办公室目前负责汇总联邦政府应对新型冠状病毒措施。美国总统特朗普本周表示，接下来两个星期将会“很痛苦”。按照白宫的预测，按照现行限制措施，美国将会有10万人到24万人死于新型冠状病毒，若什么都不做，这一数字将会是150万到220万人。截至目前，美国境内平均3个人当中就有两人受到严格限足令，各大城市基本都无从幸免，尤其是芝加哥和新奥尔良，情况恶化。

同一天，美国国家橄榄球联盟于马萨诸塞州福克斯堡的球队“新英格兰爱国者”的所有人罗伯特-克拉夫特动用橄榄球联盟飞机，从中国向美国境内运送了120万只口罩。马萨诸塞州州长查理-贝克早先从中国订购了约170万只口罩，但无法从深圳运送到波士顿区域，橄榄球队方面此举正是为了帮助马萨诸塞州州长订购的口罩抵达该地区一线医护人员手上。由于无法一次性全部装载，橄榄球队飞机这次没能运走的剩下的约50万只口罩将在下个星期运抵美国。州长贝克在周四发推特，附上一张口罩被运上飞机的照片，感谢橄榄球队和其他帮助口罩成行的合作者们。

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