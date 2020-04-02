多国领袖称现在不是争夺地缘政治地盘的时候

德国总统弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔与另外四国元首共同为英国《金融时报》撰稿，呼吁世界团结合作，共同应对新冠病毒疫情。金融时报说，作者是德国总统。约旦国王阿卜杜拉二世(King Abdullah II of Jordan)、新加坡总统哈莉玛•雅各布(Halimah Yacob)、埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克•祖德(Sahle-Work Zewde)和厄瓜多尔总统莱宁•莫雷诺•加尔塞斯(Lenín Moreno Garcés)参与撰写文章。

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据英国金融时报今天说，现在不是争夺地缘政治地盘的时候。德国、约旦、新加坡、埃塞俄比亚、厄瓜多尔五国元首如此指出，并说：世界应建立新的全球联盟，团结一致，共同应对新冠病毒。

据该文章说，面对跨越国界、种族和信仰的全球性外部威胁，我们的国家、社会和经济的运行正在放缓，几乎停摆。公共生活实际上已经停摆了。但这些前所未有的保持社交距离的措施将难以维持很长时间。

正在应对新型冠状病毒大流行的各个国家都在自我封闭，关闭边境，实施严格的行政措施，这种封闭可能使世界陷入各国自己顾自己的局面。然而，我们可以通过打破阻碍知识交流和合作的障碍，更有效地遏制和应对新冠病毒肺炎（Covid-19，即2019冠状病毒病）。

据该篇文章说，像这样的危机往往会激发人性最好的一面和最坏的一面。我们作为领导人，有责任鼓励前者，遏制后者。我们各个国家处于危机的不同阶段，但我们都看到并钦佩坚强的团结精神，以及许多倾力挽救生命或维持必需服务的人们。他们给了我们希望和鼓舞，那就是我们的社会不仅经得住这场危机，而且会变得更加强大、联系会更紧密。

同样，解决这场全球性危机最令人信服的方式就是通过加强合作与团结。我们从人类经历中学到的最重要的一课是：几乎所有夺去无数人生命的瘟疫——肺结核、天花、埃博拉(Ebola)和艾滋病(Aids)——都被提供治疗方法和疫苗的现代医学打败了。由全球科学家网络推动的知识共享和紧锣密鼓的研究将为我们眼下的困境提供最终答案。

这是一场全球危机。行动迟缓意味着死亡。我们都面临着同样的敌人，团结全人类的力量与之战斗对我们有利。仅仅依靠一个或几个国家不可能战胜病毒。无论我们的经济规模多大或者人口多少，我们都能做出贡献。全球性的解决方案符合每个国家的利益。

文章称，我们欢迎20国集团(G20)领导人承诺竭尽所能解决危机。我们全力支持联合国(UN)秘书长的全球人道主义呼吁。但是，没有一个全球实体具备为所有有需要的人生产疫苗所需的医疗、经济和政治条件。我们坚信，我们必须建立一个真正的全球联盟，以调动人类的智慧和团结精神。

在世界卫生组织(WHO)努力的基础上，我们呼吁世界银行(World Bank)、国际货币基金组织(IMF)、国际红十字与新红月运动(International Red Cross and Red Crescent Movement)、全球各疫苗联盟、慈善基金会、科学家和私营制药公司联合起来。

文章指出，这个新的全球联盟应致力于实现四个关键目标。第一，我们必须通过公开透明的科学和增加资金的方式，加快治疗方法和疫苗的研发。第二，我们应确保快速生产、采购和公平公正地为所有国家分配试剂盒和关键医疗设备。第三，迅速扩大生产，并确保未来的治疗方法和疫苗公平公正地分配到世界每个角落，包括分配给难民等弱势群体。第四，我们必须阐明全球协同合作应对危机的巨大好处，聚焦于提供一种最终治疗方法和疫苗，作为典型的“全球公共物资”。

我们知道，要建立和管理这样一个多利益相关方的联盟并不容易。但我们相信，这种努力是值得的。它将激发人们的希望和更善良的本能。现在不是争夺地缘政治地盘的时候。

文章称，我们意识到，危机过后，我们的社会将变得不同，我们生活的世界也将变得不同。但是，我们鄙视所有如今假装已经知道世界将变得更加贫穷、更加冷酷，人与人、国家与国家之间将相互保持距离的人。我们未来几周和几个月的决策将决定世界未来的面貌。

将治疗方法和疫苗的研发、生产和分配国际化，不仅将为病毒本身提供解药，还将为自疫情爆发以来不断加深政治断层提供解药。无论一个国家的经济、能力或者技术多么先进，它都无法躲过这场疫情。在病毒面前，我们都是平等的，必须团结一致战胜它。我们相信，如果将我们的知识和努力汇集在一起，我们就能够而且将被人类的聪明才智所拯救。让我们团结一致做到这一点，关照每个人，无论他们是穷人还是富人，老人还是年轻人，女人还是男人。这会拯救生命。这会激发所有人最好的一面。这将使明天的世界更美好。

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