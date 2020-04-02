未来两周美国新冠死亡等于韩战加越战美军阵亡人数总和，特朗普称美国人将过地狱般生活

根据约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)统计，截至美东时间4月2日中午12时30分，美国确诊新冠病毒病例21.7万例、死亡5100例，其中纽约州确诊9.2万例、死亡2373例。白宫悲观预测，新冠疫情进入高峰期后，全国仍将有10万至24万人死亡。总统特朗普敦促国民为未来两星期做好准备，迎接痛苦而黑暗的“地狱般生活”。

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CNN、美联社等媒体报道，特朗普近日在白宫简报疫情时承认形势严峻，他说“希望每名国民都为即将到来的艰难日子做好备，我们将经历非常艰苦的两个星期”。特朗普指出，减慢病毒扩散的抗疫措施攸关生死，他劝喻民众遵从政府颁布的指引。

白宫抗疫工作小组专家伯克斯（Deborah Birx）表示，即使民众严格遵从指引，死亡人数仍将介乎10万至24万人，预估的最低死亡人数将是韩战与越战美军阵亡人数的总和，与第一次世界大战阵亡美军相同，14倍于在伊拉克和阿富汗阵亡的美军。而如果政府不限制民众社交的话，最坏的预测是全国死亡人数将达150万至220万人。她强调，对抗新冠肺炎没有灵丹妙药，现在也没有疫苗，只能靠民众的行为阻绝病毒蔓延，因此全国民众必须认真对待。

小组另一名专家、国家过敏及传染病研究所（NIAID）所长福西（Anthony Fauci）表示，民众应做好准备，政府也会将竭尽所能，全力降低死亡人数。他说，若国民严格遵守社交距离限制，死亡数目未必达10万人。

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