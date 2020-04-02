欧委会主席致意大利公开信:对不起 欧盟现在与你并肩

欧盟被指责各国疫情爆发第一时间专注各自国家而未能及时协同抗疫，欧委会主席今日刊文向意大利致歉，标题是“对不起，欧盟现在与你并肩”。

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欧委会主席冯德莱恩在4月2日星期四于一封公开信当中向意大利致歉，她对疫情初始阶段欧盟各成员国的各自为政感到遗憾，并向意大利承诺，“现在，欧洲与意大利并肩”。

冯德莱恩的这封公开信发布在意大利共和报上。她写道：“欧洲各国此前并没有意识到，只有团结在一起，欧洲才能打赢这场疫病战争，只有联盟，才能赢。各国原本可以避免这种局面，这十分不利”。她还写道，“如今，欧洲和意大利站在一起，很遗憾，之前并非一直如此”。“需要承认，在危机之初，太多人只想着他们本国的问题…现如今，个体之间的距离对我们的安全来说至关重要，但欧洲国家之间，它们之间的距离，却让世界陷入危险”。

冯德莱恩宣布，“欧洲已经改变了节奏，尽其所能展开团队合作，面对共同的问题，寻求协同的答案”。她表示，截至目前已经有25个欧洲国家团结起来，向意大利和西班牙送出数百万只口罩。她还在推特上承诺，欧盟将解冻最高1千亿欧元，帮助受到疫情冲击最严重的成员国，帮助行动将从意大利开始，尤其帮助人们保住工作岗位。冯德莱恩还承诺，欧盟年度预算当中仍然可用的每一欧元，都将被启动来抗击这场大流行病。

意大利总理孔特敦促欧洲展现更强的团结精神。他在西班牙电视六台的一档节目当中表示，“所有人最终都会明白，只有一个共享的，协调的，强啊的，迅速的欧洲答案，才能使欧洲国家走出危机”。意大利前内政部长萨尔维尼则在推特上回应冯德莱恩，称“今天冯德莱恩向意大利和意大利人致歉，她早就应该如此。意大利从欧洲收到的，只有虚无的言语，没有实质性的帮助”。

截至记者发稿，意大利死亡人数已达13915人，4月2日单日新增死亡人数760人；单日新增确诊人数4668人，累计感染人数逼近12万人。意大利单日新增确诊感染人数连续四天摇摆在4050人和4782人这一区间当中，似乎验证了意大利疫情已达巅峰的说法。最严重的曾经是3月21日，当天单日确诊感染人数曾经是6557人。

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