美国检测医务人员 冰岛大规模测试显示50%阳性者毫无症状

美国德国韩国等是对新冠病毒检测有力的国家，英国法国等则因此受到国内指责。欧美亚洲各国在病毒检测上不断有新进展。

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美国白宫抗疫小组协调人4月1日说，可能会在本月进行酶联免疫吸附试验（enzyme-linked immunosorbent assay，简称 ELISA），检测和测量血液中的抗体。如果成功，该测试可以帮助识别已经感染该病毒但已经康复的人，可以帮助一线医务人员了解自己身体是否产生了抗体。白宫要求每所大学和每个州都要开发ELISA，可以在线购买抗原和控制品，并且确实在所在州的整个医疗保健社区进行测试。

36万人口的冰岛正在进行大规模的新冠病毒测试，截至周二（3月30日），已经对17,900人进行了测试，占其总人口的5%。冰岛国立大学医院对高危或有症状的人进行了测试，而生物制药公司deCODE Genetics代表卫生部对冰岛一半的人口进行测试检验。

该公司将对更广泛的人群进行检测，其中包括那些无任何症状的人和不处于隔离状态的人，努力在那些被感染的人还没有症状开始之前就找到他们。

尽管只有不到1%的测试结果呈阳性，但测试呈阳性的人中约有50%表示自己毫无任何症状，这证实了多项研究显示的该病毒的特性之一是：无症状或轻度症状的患者在传播病毒方面扮演了重要角色。

冰岛尚未像其它欧洲和亚洲国家一样采取全境封锁等严厉措施，该国卫生部认为测试和联系追踪是最好的办法，没有必要进行封锁。

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