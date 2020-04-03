德国交际禁令减缓了新冠病毒传播速度

德国要求人们不要松懈，继续共同抗击新冠疫情。默克尔总理在其每周视频上，呼吁人们在复活节和复活节假期期间，继续遵守交际禁令和抗疫新规定。她说，患者人数增长还太快，所以，所有减少公共生活的规则继续有效。她还说，人们将经历一个从未有过的复活节。她继续要求人们相互保持距离，注意卫生措施。

广告 继续浏览后续

默克尔在自我隔离两周后，于周五返回总理府，重新开始在办公室工作。她因曾和患者有过接触，于3月22日开始在家隔离两周并在家工作。期间，她三次新冠病毒检测都呈阴性。

根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国现有新冠病毒患者79696人，一天内增加了6174人，死亡人数达1017人。病死率由此前的0.8%上升到1.2%。

尽管新冠患者人数继续增加，但科赫研究所所长维勒还是对前景抱有希望。在周五的记者会上，他表示，德国的抗疫措施带来了效果。病毒传染速度有所减缓。采取措施前，一个人平均传染五到六个人。采取抗疫措施后，现在大约一个人平均传染一个人，传染速度下降不少。巴州州长索尔达也表示，抗疫措施取得了效果。巴州采取的是更为严厉的禁足令。只有当人们有充分理由时，才允许出门。

但维勒只是谨慎乐观。他要求人们继续遵守规则，减少社会往来。他说，只有当一个人带来的传染少于一个人的时候，病毒才可能慢慢得到控制。他再次指出，戴口罩不会预防自己被传染，但口罩挡住了自己的唾液往外飞散，可以保护别人不受到感染。

就德国增添了不少重症床位，维勒表示高兴。但他不排除医院可能达到承受极限的可能。他认为，目前拥有的4万个重症病床还是不够的。

据德国广播电台报道，德国撤侨行动仍在继续中。外长马斯表示，德国已接回因新冠危机滞留国外的德国旅客19万4千多人。德国的撤侨行动还将继续，并和欧洲国家共同合作。因新冠危机，德国共有20多万侨民被困在国外。马斯曾表示，不会抛下任何一个侨民不管。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅