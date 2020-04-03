援出间谍疑云 俄责意媒仇俄 意重申言论自由

俄罗斯国防部谴责意大利媒体“仇俄言论”，意大利政府谴责俄方“言辞不当”。

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4月3日星期五，意大利国防部和外交部双双发声，在公告中首先感谢俄罗斯帮助意大利抗击新冠疫情，同时表示，“俄罗斯国防部发言人针对一些意大利媒体的部分不当措辞”“令人遗憾”。

创刊历史悠久的意大利“新闻报”在两篇新近发布的文章当中，对来自俄罗斯的医疗人员与物资援助表达了担忧，引述了一些匿名官员和政府人士的话，认为俄罗斯可能通过这些援助，来“掩盖间谍活动的痕迹”。

文章发布后，俄罗斯驻罗马大使馆的官方网站发布了一篇俄罗斯国防部发言人的声明，声明中，发言人克纳什科夫表示“意大利‘新闻报’躲在言论自由与观点多元的背后，通过文章制造仇视俄罗斯的假新闻，这种对俄罗斯的仇视，是冷战时代之后最为恶劣的”。俄方在这篇声明里继续写道：“至于意大利‘新闻报’仇视俄罗斯舆论阵营真正的赞助商，俄罗斯已经对他们有所了解，俄罗斯建议他们去理解一句古老的谚语，那就是，‘挖坑的人，会掉进坑中’”。

对此，意大利国防部和意大利外交部在声明中回应称，“言论自由和批评的权利是意大利基础的价值观，就像辩驳的权利一样，这一切都在内容与形式的更正范围之内”。意方在声明中谴责“俄方措辞不当”。

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