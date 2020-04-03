联合国预警 缺粮最大原因不是产量而是各国政府错误信号

联合国呼吁世界警惕粮食依赖进口的国家或将面临粮食匮乏，同时提醒各国政府，不要发出错误信号，限制国际贸易，延长危机。

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联合国秘书长古特雷斯4月3日星期五在纽约表示，新冠疫情大流行同样威胁着世界的粮食安全，粮食主要依靠进口，且需要依靠出口其他产品换取粮食的国家，尤其是非洲地区国家将受到威胁。全球必须确保粮食，药品，医疗器材供应链对最贫困，最脆弱地区的供应。

联合国粮农组织粮食署首席经济师阿里夫-胡赛因在罗马的一场视频会议上解释道，总体而言，人类目前面临干旱与衰退导致的需求大爆发双重夹攻。这次人类不仅受到双重袭击，而且这次袭击是全世界范围的，这史无前例。粮食署表示，目前全球每年的大米，大豆，玉米与麦子贸易可养活世界上28亿人，这其中2.12亿人处在长期食品安全匮乏的情况，9500万人处于粮食安全严重匮乏状态。对于诸多贫困国家来说，本次疫情带来的经济打击会比病毒本身更加严重。联合国在一份报告中指出，撒哈拉以南非洲国家在2018年进口了超过4千万吨谷物，索马里，南苏丹，安哥拉，尼日利亚，乍得等国家，因需要大量进口粮食或者需要大量出口产品以购买粮食，而冲在本次疫情导致的粮食危机最前端。石油国家伊朗，伊拉克，战乱国也门，叙利亚，也受到粮食匮乏冲击波威胁。

联合国警告，正常情况下，世界各地粮仓可以让基础粮食流向需求国，而今疫情之下，已经不属于正常情况了：阿根廷和巴西的社会运动导致出口海港情况波动，法国的谷物出口产业则面对卡车工人劳动力的短缺；惊慌失措的冲动粮食订购不仅限于个人，世界各地政府也出现大量购买或囤储的情况。联合国粮农组织认为，世界粮食产量是充足的，问题出在运输上，“如果各国政府发出错误的信号，一两个月的危机就可能变成七八个月的危机”，“各国政府确保其民众有充足食物，这是正常的；但各国认为有必要限制国际贸易，这是不正常的”。

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