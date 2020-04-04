病毒攻下全球190国 口罩终得正名？

截至4月4日星期六巴黎时间晚23点，法新社引述世界卫生组织数据称，新冠病毒在全球已经造成至少6万3千人死亡，全球超过190个国家记录到超过116万人确诊感染。

广告 继续浏览后续

由于医疗资源有限，并非所有人都能得到检测，这一数字还不能反映全部情况。被认为痊愈康复者人数则至少有21万。目前欧洲已有4万6千死亡，确诊感染者约63万人；美国和加拿大总共统计到8342人死亡，确诊感染超过31万人；亚洲死亡4137人，确诊感染约11万7千人；中东各国死亡3623人，确诊感染超过7万人；拉丁美洲和加勒比国家共约9百人死亡，确诊感染逼近3万；非洲375人死亡，确诊感染超过8千人，大洋洲36人死亡，确诊感染约7千人。

按照单日新增死亡人数来看，排在第一的是美国，单日新增1399人死亡；其次是法国，医院死亡人数加养老院与其他社会机构统计到的新增死亡人数总共为1053人；西班牙以809人死亡，排在单日死亡人数全球第三位。欧洲死亡情况最惨烈的意大利在今天新增死亡681人，单日新增死亡人数继续保持稳定趋势。按照累计死亡人数来看，意大利依旧以1万5千362人排在全球第一，累计确诊感染人数12万4千人；西班牙排第二，累计死亡1万1千744人，累计确诊感染人数12万4千人；美国排第三，累计死亡8098人，累计确诊感染人数逼近30万；法国排第四，累计死亡人数7560人，累计确诊感染人数逼近9万人；法国之后是英国，累计死亡4313人，累计确诊感染人数超过4万人。

与此同时，安哥拉，苏里南，科威特，格鲁吉亚，利比里亚等国家在周五到周六期间纷纷宣布各自境内出现第一批新冠死亡。

由于美国白宫卫生顾问，美国国立卫生研究院过敏和传染病研究所主任福奇表示，不能再质疑新冠病毒通过人们说话，而非仅仅通过打喷嚏或咳嗽传播的可能性，总统特朗普在本周五呼吁民众在户外遮住脸部，但他同时指出，这只是建议，民众可以自行选择是否要遵守。截至目前世卫组织和科学界普遍对空气传播可能性态度谨慎，认为大规模戴口罩可能导致人们更频繁摸脸摸鼻子，或者不当的口罩佩戴方式反而会增加感染机率，但法新社指出，亚洲国家已经将口罩佩戴普遍化，西方国家在这方面严重滞后，口罩荒当前，“美国和欧洲多国展开了口罩争抢大战，导致盟国之间出现意料之外的外交紧张”。法国目前已经宣布民众戴口罩，并从中国订购了大约20亿只口罩。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅