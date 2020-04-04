被指领导世卫组织防控疫情不当 美国会议员呼吁谭德赛下台呼声渐高

随着新冠肺炎疫情在美国境内地快速扩散，多名美国国会议员都相继就世界卫生组织总干事谭德赛在应对疫情的表现提出质疑和批评。有议员还指责谭德赛控帮助中国隐瞒疫情，并提出他不应继续领导这一重要的国际机构。

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美国保守派的《华盛顿自由灯塔》网站4月3日刊登了一篇题为“让世卫组织总干事下台呼声渐高”的文章。报道称，并非医生出身的谭德赛曾多次对中国防控新冠病毒的措施提出赞扬，但越来越多的证据却指认中国当局并未就有关疫情的信息完全向国际社会坦白。文章还隐射了《纽约时报》和彭博社等媒体近日报道称，美情报官员认为中方提供疫情数字不可靠，存在掩盖境内疫情的实际传播程度，及因病死亡人数的报道。

报道指，多名美国国会共和党籍议员在周四向该媒体表达了，他们认为近期的事件发展体现出谭德赛作为世卫组织总干事一职并不合格的观点。来自亚利桑那州的共和党联邦参议员麦克萨利（Martha McSally）说，“谭德赛博士蒙骗了全世界”。她称，“从这场危机一开始时，谭德塞就只是复述中国政府的论点，甚至推崇中共因应疫情的‘透明度’，尽管有大量证据显示中国当局隐瞒了疫情的严重性。”

麦克萨利还批评称，“世卫组织在谭德塞地领导下，数月以来一直为中国提供掩护，同时试图回避自身未能成功控制病毒的责任。这一欺骗是以人命为代价的。”曾批评中国官方疫情数据不可信的内布拉斯加州联邦参议员萨斯(Ben Sasse)则说，“世卫组织本职应为对抗疾病，而非是近亲暴君”。他强调，现在美国正处于公共卫生危机，但等到美国人战胜病毒之后，美国有必要对世卫组织再行审慎衡量。

得克萨斯州联邦参议员克鲁兹也称，世卫组织应在处理疫情告一段落后进行改革。他的办公室发言人说，“世卫一直以牺牲全球卫生和控制疫情扩散作为代价，向中共意志低头，包括淡化疫情严重程度，以及系统性地排除台湾。”此外，佛罗里达州联邦参议员斯科特（Rick Scott）曾于3月31日呼吁，“对世卫在协助北京隐瞒有关新冠病毒威胁的关键信息中所扮演的角色”展开国会调查。他还表示，将重新审视美国是否应该继续每年为世卫支付高额的会费。

值得一提的是，根据美国智库“外交关系协会”（Council on Foreign Relations）的统计数据显示，美国是世卫组织的最大资金来源国，2018-2019年度美方向该组织提供了8亿9300万美元。而在同年，中国向世卫组织预算提供了8600万美元的支持。报道认为，虽然中国提供给该组织预算的经费远少于美国，但在特朗普政府减少对联合国资金支持之际，中方的影响却在积极扩大。

根据世卫组织官网介绍称，“世卫组织的规划预算资金来自评定会费和自愿捐款。评定会费是国家作为本组织会员国交纳的费用。每一会员国交纳的费用按本国的财富和人口状况计算。评定会费占规划预算的总百分比有所减少，近几年占比还不到本组织资金总额的四分之一。其余资金通过自愿捐款筹集。”此外，一名加拿大网友今年1月底在全球最大网络请愿平台Change.org发起连署，要求世界卫生组织总干事谭德塞辞职，迄今已获逾70万人地签名支持。

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