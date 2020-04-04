10万信徒祈祷大会 巴急寻数千行走的“病毒小炸弹”

3月10日到12日之间举行的伊斯兰教信徒祈祷传教大会期间，曾有约10万人从世界各地抵达巴基斯坦，巴基斯坦政府在4月4日星期六宣布，紧急寻找数千名曾经参加这场祈祷大会的民众。

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4月4日，拉霍尔行政区区长表示，巴基斯坦各个行政区政府都在寻找这些参加过祈祷大会的人，截至目前已经有7000人到8000人被限足在该国东部旁遮普，其中将近一千人是非巴基斯坦公民，主要有中国人，尼日利亚人，阿富汗人和土耳其人。

临近的辛迪省政府也表示，大概有数百名信徒已经在当地被限足。辛迪省政府谴责这些人不顾防疫禁令，罔顾传播病毒的风险。巴基斯坦官方表示，旁遮普省和辛迪省截至目前已经有至少154名参加过这场祈祷大会的信徒新冠检测呈阳性，至少两人死亡。

此外，巴勒斯坦加沙地带最早死于新冠病毒的两人被证实也曾参加了这场巴基斯坦境内的信徒大会。当时这场宗教大事吸引了70多个国家的信徒前来参加，举行到第二天被叫停，原本应该持续五天。

除了巴基斯坦，同类伊斯兰教祈祷大会也在印度新德里加速了病毒传播，至少10名印度传教者已经死亡；吉隆坡的祈祷大会也在3月出现传教导致病毒传播的事件。

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