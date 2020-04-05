一线曙光 多国临床验证卡介苗是否可有效抗新冠病毒

自去年12月中国首度爆发疫情以来，全球现有超过116万起新冠肺炎确诊病例，官方确认死亡人数增至6万3千多例 ，但疫苗研发遥遥无期，一些科学家目前正在临床实验来证实卡介苗是否可有效预防新冠病毒。

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卡介苗是一类使用了约100年的古老疫苗，主要被用于预防结核病，同时还能抵抗御医其他类型的传染病。在结核病常发的国家，常推荐健康的婴儿在出生时候尽快接受一剂量的卡介苗注射。但全球目前各国的卡介苗政策不同，可分成全民接种，推荐接种或不再推行等几种。但研究人员最近注意到卡介苗接种与否与新冠病毒死亡率之间可能存在着某种正比例的关系。

那些低疫苗接种国，主要就是欧美，疫情中爆发得也相对更严重。而在东亚（除疫情爆发地中国外）其他疫苗强制接种国，比如日本韩国，疫情目前就相对平稳得多。而普遍接种，且仍在卡介苗有效保护期内的儿童在此次疫情传播中被普遍幸免也从侧面引起关注。

针对这个研究结果，在找到专门针对冠状病毒的有效疫苗前，为了争取时间，目前有多个国家已经或者正在进行临川实验以证实卡介苗是否具有抵抗，至少能部分抵抗新冠病毒的效果。

荷兰准备对1000名医护人员进行卡介苗试验，澳大利亚的目标则是4000人；德国多家医院开展了一项基于卡介苗的大规模疫苗试验，其中将包括老年人和卫生工作者，这是罹患新冠肺炎最高风险的两个人群。

比利时医学新闻网站<专家>>（LeSpécialiste）强调说，卡介苗疫苗“不能直接预防新冠肺炎，但可以增强免疫系统”，而且“受感染的人减少了，受感染的人也减少了不太严重的感染。”

法国，英国、美国、丹麦也在积极观察，做相关准备。

但其有效性的结论只能通过严格的临床试验来证实。预计3个月后研究人员会审查结果，以确定是否采取卡介苗的疗法。

如果临床试验证实其有效性，卡介苗将很快被使用来降低病毒感染人员的症状和死亡率。或许可以为控制疫情带来一线曙光。

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