切尔诺贝利旧址附近突发林火 火灾中心辐射量升高

乌克兰生态检查部门负责人菲尔索夫在其脸书账号上发布的视频截图

乌克兰在4月5日星期天报告该国北部在前一天突发林火，而火情发生的位置处在切尔诺贝利核电站废弃区。

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乌克兰生态检查部门负责人菲尔索夫在其脸书账号上表示，“火情中心位置的辐射量很不幸超过了正常阈值”。菲尔索夫在其上述声明当中添加了一段视频，当中显示了一个探测辐射量的盖革计数器，计数器上的数值比正常值高16倍。他还谴责民众在春秋季节防火观念不足，并呼吁立法提高纵火犯罪的惩罚力度。但他并未表示本次火灾是否是人为纵火造成。

这场火灾截至目前已经侵蚀上百公顷森林，距离乌克兰首都基辅仅百余公里。乌克兰紧急部门出动两架飞机，一架直升机，百余名消防员灭火，并在星期天表示，空气中的辐射值没有升高。但该部门在星期六曾宣布，由于部分地区的辐射值有所上升，因此灭火工作曾经遇到困难。面对这种含糊的解释，临近区域的地方长官安抚民众称，没有危险。

切尔诺贝利核电站四号反应堆曾经在1986年4月26日发生爆炸，法新社引述部分分析观点认为，当年的核污染至少波及欧洲四分之三。切尔诺贝利剩下的三个反应堆则在事故之后继续运转，并在2000年正式停止运作，标志着切尔诺贝利所有工业活动的终结。

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