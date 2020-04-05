切尔诺贝利旧址附近突发林火 火灾中心辐射量升高
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乌克兰在4月5日星期天报告该国北部在前一天突发林火，而火情发生的位置处在切尔诺贝利核电站废弃区。
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乌克兰生态检查部门负责人菲尔索夫在其脸书账号上表示，“火情中心位置的辐射量很不幸超过了正常阈值”。菲尔索夫在其上述声明当中添加了一段视频，当中显示了一个探测辐射量的盖革计数器，计数器上的数值比正常值高16倍。他还谴责民众在春秋季节防火观念不足，并呼吁立法提高纵火犯罪的惩罚力度。但他并未表示本次火灾是否是人为纵火造成。
这场火灾截至目前已经侵蚀上百公顷森林，距离乌克兰首都基辅仅百余公里。乌克兰紧急部门出动两架飞机，一架直升机，百余名消防员灭火，并在星期天表示，空气中的辐射值没有升高。但该部门在星期六曾宣布，由于部分地区的辐射值有所上升，因此灭火工作曾经遇到困难。面对这种含糊的解释，临近区域的地方长官安抚民众称，没有危险。
切尔诺贝利核电站四号反应堆曾经在1986年4月26日发生爆炸，法新社引述部分分析观点认为，当年的核污染至少波及欧洲四分之三。切尔诺贝利剩下的三个反应堆则在事故之后继续运转，并在2000年正式停止运作，标志着切尔诺贝利所有工业活动的终结。
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