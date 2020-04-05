团结坚决共克病毒 女王再提战时歌曲:会再相逢

英国女王伊丽莎白二世在4月5日星期天通过白金汉宫电视录像对英国，英联邦民众，和所有关注英国疫情的人发表演说，93岁的女王呼吁人们团结，努力通过集体的力量，抗击新冠病毒。

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截至目前英国已经记录到近5千人死于新冠病毒，住院人数逼近5万人，王室成员和政府人士也有确诊。女王在今晚的电视演说当中表示，疫情也许会持续，但如果人们集体努力，包括展开科学领域合作，那么可以打败爆炸的疫情。而“届时的成功，将属于每一个人”。

女王截至目前已经在位68年，今晚的电视演说是她在位期间的第4次。她对英国疫情一线的医护人员表达感谢，也感谢所有呆在家里，帮助减少医疗负担的人们。她的电视演说播出时还穿插了医护人员，军人等抗击疫情的片段，民众在自家阳台上为医护人员故障的画面也有播出。女王还表示，在英国的人们，以及全世界的人们，都可以为各自群体抗击疫情所做的努力而感到自豪。

女王回顾了她在第二次世界大战期间的经历，回顾了1940年与其姐妹玛格丽特共同做的第一次广播，当时的伦敦，炮火纷飞。她说，“在一起，我们正在与病毒作斗争”，并向人们承诺，“如果我们继续保持团结，坚决，我们就可以战胜它”。女王引用了英国战争时期著名歌手薇拉-琳恩爵士的歌曲“我们会再相逢”，表示，“更好的日子会到来，我们会再见到朋友们，我们会和家人团聚，我们会再相逢”。

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