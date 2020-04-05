美卫生总监:下周将是珍珠港时刻 9.11时刻 很多美国人毕生最艰难时刻

美国卫生总监告诫美国民众，接下来几周将会是人们生命中最严峻而悲伤的几周，堪比珍珠港与9.11。

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美国联邦公共健康事务卫生总监杰罗米-亚当在4月5日星期天的美国全国广播公司节目当中表示，“下周的情况将会是美国的珍珠港时刻，9.11时刻，但与珍珠港事件和9.11事件不同的是，这一次，（新冠疫情）不是定点发生的…对于很多美国人来说，下周将会是他们毕生当中最艰难的时刻，为了缓解疫情，每个人都必须做出相应贡献”，并呼吁还没有下达30天限足令的州长，赶紧下达。白宫首席疫情专家福奇也警告，“下个星期会很糟，死亡统计会很惨重…美国将很难控制这场大流行病” 。

截至目前，美国已统计到32万人确诊感染新冠病毒，死亡人数超过9千，其中超过4千名死者集中在纽约州。纽约州在刚刚过去的24个小时死亡人数新增约6百人。纽约州州长科莫谨慎评价称，“也许距离疫情巅峰已经很近了，不过疫情巅峰有可能是一个点，也有可能是一个平台”。他宣布，“将把一些患者从饱和的医院转移出来，但不确定是否会是转移到其他医院”。

美国总统特朗普在前一天虽然警告国人，接下来几天会“出现非常可怕的死亡数据” ，但“美国的经济不能一直停滞不前”，他重申，“问题的解决办法不能比问题本身还要糟糕”，因此继续将采取何种防疫政策，是否限制人们出行等选择，留给各个州政府。

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