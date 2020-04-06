崔天凯纽时登文呼吁疫情下美中团结：明辨是非对“替罪羊”论说不

中国驻美国大使崔天凯4月5日在《纽约时报》刊文指出，“围绕疫情中美两国间有一些不和谐的声音”。他并称，“但现在不是相互指责的时刻，现在我们需要团结合作、互帮互助。”

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崔天凯发表的这篇题为《同舟共济 定克时艰》的文章指，此时此刻团结至关重要。要保持清醒、明辨是非，对那些企图煽动种族主义和歧视仇外、把别国或别的种族当成替罪羊的愚蠢言行说不。他认为，因为这样的言行不仅会严重破坏中美当前合作抗疫的努力，也将埋下猜疑甚至对抗的祸根，将两国的人民拖入险境，甚至殃及全球。崔天凯强调，此次疫情席卷全球，带来巨大挑战，其影响不分国界和种族。他称，不久前，中国也遭受疫情的迎头痛击，因此对美国人民的苦痛感同身受。在最困难的时候，世界各地的朋友给中方慰藉和帮助，其中很多是美国人，很多是纽约人。现在中方也愿真诚回报他们的善意，与他们共渡难关。

崔天凯另在文中提及，围绕疫情中美两国间有一些不和谐的声音。但现在不是相互指责的时刻，现在需要团结合作、互帮互助。因此，中国已派出上百名医疗专家驰援他国，向多国捐助检测盒、口罩和检测仪器。中国国家主席习近平应约同特朗普总统通话，强调中美应该团结抗疫，并承诺提供力所能及的支持。他的文章称，中方始终负责任地通报疫情信息。中国建立了新冠肺炎疫情网上知识中心面向所有国家开放。中美两国卫生部门和防控专家也一直保持着密切沟通。文章还介绍说，中方尽己所能，为包括美国在内的有关国家提供支持，而位于美国疫情“震中”的纽约州正是重点支持对象。目前，中方正协助美政府在华采购抗疫物资。中国企业加班加点，生产、交付纽约与全美采购的医疗物资。华为向纽约州和华盛顿特区捐赠了数万件防疫物资。中资企业总计已向美捐赠150万只口罩、20万个检测盒、18万个手套及许多其他防疫物资。

崔天凯续指，作为世界最大的两个经济体，中美应该引领治疗技术和疫苗研发国际攻关合作，充分探讨治疗药物技术共享，联手帮助缺乏医疗条件的国家，推动完善全球卫生治理。此外，还要加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球产业链和供应链开放、稳定、安全。

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