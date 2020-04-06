欧洲疫情似趋缓 美国进入”最艰难“一周

冠状病毒全球确诊数破120万，超过7万人不治。意大利死亡人数与美国确诊数居全球之冠。欧洲疫情最严重的几国周日都出现缓和迹象，但美国进入了“最艰难，最悲伤的一周”。

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全球各地均有确诊和死亡人数增加的现象，但欧洲和美国无疑依然是疫情震中。

意大利官方通报的死亡人数是世界各国中最高，多超过1万5千人因新冠病毒去世。罗马当局5号通报，境内新增525起死亡病例，这是两个多星期以来最低单日新增死亡数，同时重症患者人数也连续两天减少。

在全球死亡人数第二高的西班牙，5日新增674起死亡病例，累计达1万2418例，增速也由近日的30%骤降为5.7%。过去24小时通报的感染人数增加4.8%，增速与之前的14%和8.2%相比也明显放缓。

法国死亡人数周日达到8078人，周日死亡病例新增518例。法国确诊或可能病例总数达近十万。

尽管欧洲多国感染和死亡速度放缓的迹象。但各国政府均呼吁民众继续严格遵守隔离措施和保持适当的社交距离防范疫情蔓延。

在大西洋彼岸的美国，政府采取的是大量筛检政策后，目前已是确诊病例最多的国家，超过33万人筛检呈阳性反应，9602人病故。

美国公共卫生局长周日警告国人，受武汉肺炎疫情影响，接下来一周对多数人而言将是“最艰难、最悲伤”的日子，犹如“珍珠港时刻”和“911时刻”。

美国国家过敏与传染病研究院主任福奇（Anthony Fauci）警告说，疫情即将“升级”，美国民众应有心理准备，迎接“糟糕的一周”。而疫情最严重的纽约州州长古莫表示，疫情大流行高峰期，可能在本周。

美国总统特朗普5号在白宫召开的疫情简报会上表示，美国新冠肺炎死亡病例会达到一个“可怕的程度”，但他说到，已经看到了隧道尽头的曙光，这个程度后情况会开始好转。

虽然美国没有类似欧洲的全民社保制度，但据悉，针对此次疫情，特朗普3日晚间在白宫宣布，决定利用联邦刺激经济法案，付钱给医院治疗没有健康保险的新冠病患；但医院必须同意不向患者开具医疗帐单或其他意外费用。

美国政府还祭出了2兆美金的疫情期间振兴预算，是自2008年“金融海啸”美国所动用的最大规模纾困计划。包括：颁发给国民现金救急收入，500亿航空业纾困金，3,500亿美金的中小企业救急贷款等。

在治疗新冠肺炎患者的医护人员缺乏防护装备之际，苹果公司首席执行长库克(Tim Cook)周日表示，公司已在全球范围内捐赠了2,000多万只口罩，并已经启动生产线，将每周生产100万只防护面罩捐赠给美国医护人员。

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