世卫组织驻华代表参加国务院发布会：推荐其他国家学习中国

中国国务院联防联控机制在4月7日世界卫生日当天召开新闻发布会，介绍新冠肺炎患者医疗救治和抗击疫情中护理工作发挥的作用有关情况。会上，世界卫生组织驻华代表高力（Gauden Galea）以嘉宾身份与中方官员同坐 席台回答记者提问。

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会上，针对各国医疗机构超负荷运转的现状，高力介绍称，这是每一个国家目前面临的重要问题，对于那些尚处在疫情早期的国家，应该借此时机做全力以赴的准备，包括准备足够数量的呼吸机和医务人员等。高力称，各国的团结与合作也显得非常重要，以便支持那些卫生系统和卫生资源较少的国家。他续称，大的国家和一些自然形成的国家集团，彼此之间所展现的合作和团结尤为重要，可以学习中国如此有说服力的成功经验，比如以省援鄂的做法，包括为湖北、武汉提供医疗资源支援等。

高力提出，对于一些卫生系统比较脆弱的国家，可能负担不起高科技相关的医疗物资，或者没有高技能和经过充分培训的医务工作者，此时，公众大规模采取自我预防措施就显得更为重要。他说，在中国有一些非常好的例子，如一些病例数极低的省份却采取强有力的大规模预防措施。这些省份病例数持续保持较低或后续出现了大幅下降，这是非常理想和完美的一个通过公众预防措施去提供准备的例子，可以为其他国家所借鉴。

高力称，整个新冠肺炎疫情事件是全世界第一次和新冠病毒交手。每天我们都有新学习到的东西，希望在未来的数月中，通过加强国际合作，通过加强在公共卫生系统中的投资，能够逐渐地掌握更多的应对知识，以便进一步地减缓减轻新冠肺炎对全球的影响。

另针对一些国家新冠肺炎患者病死率超过中国武汉的现象，高力在这场发布会上还回应称，在疫情暴发的最初，病死率是较高的。这在出现一种新发传染病时是非常常见的现象，新发传染病刚出现时病死率较高，后续将下降。他说，我们在后面看到武汉的病死率在4%或者更高一点，中国其他地方的病死率已经下降到1%以下。我们得出的重要的、有实践指导意义的结论是，让卫生系统更好地做好准备，使其有能力应对在特殊情况下激增的卫生需求。

高力指出，全球疫情尚未达到高峰。此外，由于今年世卫组织将世界卫生日的主题定为“支持护士和助产士”，高力称，“现在世界各地的护理人员正在与新冠肺炎斗争的一线工作，他们不知疲惫，不舍昼夜，拯救生命，保护他人。今天，我们要感谢护理人员所做出的贡献，同时也要决心坚定地去支持他们的工作，并对他们进行保护。他们应该在没有任何的暴力和侵犯的情况下工作，他们的权利应该得到保护，他们应该是值得被尊重的一个行业。”

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