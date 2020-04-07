中国可筛选联合国人权调查员 台外交部：值得警惕

综合报道显示，一名中国外交官员4月1日获任加入联合国人权理事会协商小组，将在任命至少17名联合国人权调查员中发挥关键作用。对此，台湾外交部发言人欧江安在周一的记者会上回应称，“中国人权纪录恶劣，此任命不仅是一大讽刺，也反映中国对联合国体系的掌控，值得各国警惕及关注。”

广告 继续浏览后续

近日，经非政府组织“联合国观察”（UN Watch）披露，中国已经于4月1日获任加入联合国人权理事会协商小组，中国常驻联合国日内瓦办事处公使蒋端在当天被任命为联合国人权理事会的协商小组成员，将在任命至少17名人权调查员和审查言论自由、酷刑、法外处决和强迫失踪等议题上发挥关键作用。据“联合国观察”组织介绍称，中国可在明年的联合国特殊程序中，参与筛选至少17名人权事务负责人，这些专家将负责调查、监督和公开报告特定议题，或者特定国家的人权状况。对于这一决定，该组织执行董事诺伊尔（Hillel Neuer）则评论称，“此举犹如纵火者喊救火，荒谬且不道德。”

同样就这一事件，欧江安在当天下午表示，“台湾外交部对中国获任命加入联合国人权理事会协商小组一事感到遗憾；中国人权纪录恶劣，如今将监督各国人权状况，实为一大讽刺。”欧江安说，“此任命反映中国对联合国体系的掌控，值得各国政府警惕及密切关注。中国近年积极扩大对联合国体系的影响力，推动所谓‘具中国特色’的人权议程，已对全球的自由、人权等普世价值及国际规范造成威胁，引起民主国家高度忧心。”欧江安强调，“联合国人权相关机制的宗旨为保护全球人民的人权，以及协助各国政府落实各项国际人权公约及规章。台湾希望联合国人权理事会的运作能符合组织宗旨，也期许联合国人权理事会所有成员善尽职责，从充分落实自己国家人民的言论、宗教、集会自由，以及保障人权开始。中国加入联合国人权理事会核心协商小组，国际社会将对中方作为进一步审视与公评。”

值得一提的是，2018年6月19日，美国特朗普政府宣布退出联合国人权理事会，称该组织存在“政治偏见”。时任美国常驻联合国代表妮基·黑利与国务卿蓬佩奥在新闻发布会上宣布了退出决定，指联合国人权理事会并未能有效捍卫人权。黑利还曾于2017年6月公开批评“联合国人权理事会已经成为了一个失败的、充满政治操控的组织”，并称“包括中国在内的那些曾经担任人权理事会成员的国家达不到维护人权的标准。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅