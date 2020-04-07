美国海军代理部长受压道歉改口：不认为克罗泽尔舰长天真或愚蠢

美国海军代理部长托马斯·莫德利（Thomas Modly）在4月6日晚，就当天早些时候对“罗斯福”号航母前任舰长克罗泽尔（Capt. Brett Crozier）的批评向该航母的舰员以及克罗泽尔本人道歉。

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莫德利在当天上午登上“罗斯福”号航母对士兵发表讲话。当着舰员们的面，他批评被免职的舰长克罗泽尔“天真、愚蠢”，无法成为指挥官，还批评克罗泽尔的行为是对他本人、海军指挥系统和船员们的背叛。莫德利说：“从我来看，如果克罗泽尔不认为这是敏感的信息并将其公之于众，那么他就是一个太天真或者太愚蠢的人。这严重违反了大家都熟知的《军事审判统一法典》，如果以保密方式向他指挥系统内的人传达这条信息是完全没有问题的，他完全可以通过我的助理或是直接把信交给我。”讲话录音曝光后，莫德利遭遇到广泛的批评。

美国国会众议院军事委员会主席亚当·史密斯（Adam Smith）就指出，“海军代理部长莫德利向‘罗斯福’号航母的水兵们训话，并言语抨击了克罗泽尔舰长的作为，表现出他自视甚高，而不是我们在这场危机中迫切需要的冷静、稳定的领导能力。我对莫德利对海军的领导能力已经没有了信心，我认为他应该被免职。”而当美国总统特朗普在4月6日被问及莫德利的相关言论时，他表示自己没有亲耳听到，但已经听说了这事。他称，如果莫德利真这么说了，那是很强烈的措辞。不过他也表示，克罗泽尔不应该发布那封信件并让其外泄。

4月2日，克罗泽尔以不同寻常的方式给海军高层写了一份长达四页篇幅的备忘录，促请海军立即采取行动，以免发生水兵因感染新冠病毒而死亡的悲剧。紧急促请海军高层快速阻止新型冠状病毒扩散之后被迅速解职。这封信随后流入美国媒体手中被曝光。截至当地时间6日，“罗斯福”号航母约有173名船员确诊新冠肺炎，其中包括后被解职的克罗泽尔本人，另有61%的船员已经接受了核酸检测。

据莫德利6日晚在一份发布给多家媒体的声明中称，“让我明确一下，我不认为克罗泽尔舰长是‘天真’或者‘愚蠢’的。我认为，而且一直这么相信他不是这样的人”，“我相信，正是因为他不天真也不愚蠢，他选择发送那封警告信，让其进入公众视野，让公众关注‘罗斯福’号航母上的情况”。同时，他在声明中表示，“我为这些（我）选择的用词可能造成的任何混乱道歉，我也想为我的说话可能造成的任何痛苦，对克罗泽尔上尉、他的家人和罗斯福号的全体船员道歉”。此外，已经有近30万人在Change.org网站上联署，要求美国海军军方让克罗泽尔复职。

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