世卫组织否认以“中国为中心” 强调：现时不应削减经费

世界卫生组织多名官员周三相继出面，否认该组织“以中国为中心”，并称当下正处冠状病毒疫情大流行的严重时刻，不是应削减经费的时候。本周二，美国总统特朗普对该组织在疫情中所扮演的角色提出批评，并称世卫以中国为中心，而且在新冠病毒疫情问题上提供错误建议。

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根据世卫组织官网介绍，“本组织的规划预算资金来自评定会费和自愿捐款。评定会费是国家作为本组织会员国交纳的费用。每一会员国交纳的费用按本国的财富和人口状况计算。评定会费占规划预算的总百分比有所减少，近几年占比还不到本组织资金总额的四分之一。其余资金通过自愿捐款筹集。”据悉，美国是目前世卫组织最大的捐助国，2019年向该组织的捐款超过4亿美元。依照美国国务院提供的数据显示，相比之下，中国同期的捐款为4400万美元。另据报道，依照世卫组织2018至2019年报表显示，美国之后，该组织在当年的前三经费提供者分别是：比尔及梅琳达·盖茨基金会、全球疫苗免疫联盟(GAVI)和英国。

当天，世卫组织欧洲区办事处主任克鲁格（Hans Kluge）在一次视频会议上就特朗普的评论做出了回应。他说，“我们现在仍处在大流行的重要阶段，因此现在不是要削减经费的时候。”此外，世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）亦为该组织同中国的关系加以辩护，称世卫组织与中国当局的合作，对了解由武汉开始爆发的疫情很重要。他说，“在这次疫情爆发的初期，能够全面获取所有的信息，实地与中国合作了解疫情，绝对至关重要。” 艾尔沃德还称，“我们与其它遭受重创的其他国家，如西班牙，也是这样做的，这与中国没有特别的关系。”

艾尔沃德今年2月曾率世卫组织专家小组前往中国了解新冠疫情状况，并在随后的记者会上提出，中国的（防疫隔离）事实证明成功，他想对武汉人说“全世界都欠你们”。艾尔沃德还在2月25日于日内瓦召开的记者会上感叹称，“我想总会有人说，中国这也没有，那也没有。”他说，“但如果我感染了，我希望在中国治疗。”他对媒体表示，考察过中国的医院，对中国投入之巨大印象深刻。“我问他们有多少台呼吸机？他们说50、60台。然后我又问，有多少ECMO（移动心肺仪器）？他们说5台。”艾尔沃德谈道，“5台？一家医院？”他评价称，“中国知道如何让新冠患者康复，他们下定了决心，投入也非常巨大。”艾尔沃德说，“这并非全世界都能做到的。”

艾尔沃德在最新的采访中还为世卫组织此前曾建议保持边境开放的立场辩护，称中国曾很努力地确认和追踪早期病例和接触者并确保他们不外出，以便能控制疫情蔓延。他称，“中国一开始就非常、非常努力地在工作，当他一旦了解到所面对的问题，以寻找和查出及发现所有可能的病例，从而确保他们得到检测，并追查到所有亲密接触者，以确保他们亦受到隔离”。艾尔沃德说，“所以他们知道病毒在哪里，风险在哪里”。他续称，“然后，他们明确的表示这些人不会也不能在该国出行，更不用说（进行）国际旅行了”。

1月31日，世界卫生组织建议各国不要禁航，不过该组织提到各国政府有权采取措施保护本国公民。同一天，特朗普政府宣布了对来自中国的旅行者的限制。此后疫情迅速在欧洲和北美等地激增，2月以来越来越多的国家宣布在境内发现确诊新冠肺炎病例，世卫组织则于3月11日宣布新冠病毒全球大流行。值得一提的是，艾尔沃德近日在香港电台英文台节目《脉搏》中曾出镜，当该台女记者视频采访询问他，世卫组织是否会重新考虑台湾的成员资格时，艾尔沃德停顿了几秒后称，“听不见问题”，随后双方连线突然中断。这一视频在上传后得到网民热议。

另就如果美国撤资会给该组织带来的影响，路透社的报导引述伦敦卫生与热带医学院流行病学教授大卫·海曼(David Heymann)的话说，“如果世卫组织失去（美国）经费，它将无法继续开展工作。 它已经经济拮据了（on a shoe-string budget already）”。曾在2003年率领该组织应对非典疫情的海曼称，“如果失去经费，这对世卫来说当然会是灾难性的”。

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