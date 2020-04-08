人民日报：一些人诋毁污蔑世卫组织的危害不亚于疫情本身

自湖北武汉今年1月暴发新冠肺炎以来，截至周三全球209个国家和地区现已出现确诊病例，共有140多万例确诊病例出现，并造成至少8万2千余人因病去世。美国总统特朗普周二通过推特和接受采访的方式，对世界卫生组织（WHO）在疫情中所扮演的角色提出批评，并称该组织以中国为中心而且在新冠病毒疫情问题上提供错误建议。中国官媒《人民日报》于周三发表评论称，对世卫大肆进行诋毁和污蔑，这种置人类生命安全于不顾的“拆台”行径，危害不亚于疫情本身。

广告 继续浏览后续

特朗普在推特上说：“世卫组织真的把事情弄砸了。出于某种原因，他们基本由美国出资，却非常以中国为中心。我们会好好看一眼的。幸运的是，我很早就拒绝了他们让我们保持对中国开放边界的建议。他们为什么给我们这种错误建议？” 1月31日，随着中国境内疫情的快速激增，世界卫生组织建议各国不要禁航，不过该组织提到各国政府有权采取措施保护本国公民。同一天，特朗普政府宣布了对来自中国的旅行者的限制。此后疫情迅速在欧洲和北美等地激增，2月以来越来越多的国家宣布在境内发现确诊新冠肺炎病例，世卫组织则于3月11日宣布新冠病毒全球大流行。

此外，特朗普还在当天的白宫记者会上威胁将暂停向世卫组织提供资金。他表示，世卫组织应该在数月前便对疫情作出判断。当被询问在疫情期间如此行为是否为“正确的事”，特朗普又“改口”称：“我并不是说我要这么做了，但我们会研究这个事情”。他还在当晚接受福克斯新闻（Fox News）名主持肖恩·汉尼提(Sean Hannity)专访时，进一步谈及了这一问题。根据世卫组织最新公示，美国向WHO提供了2020和2021两年度共1.15亿美元的资金。另据该组织官网介绍，世卫组织的规划预算资金来自评定会费和自愿捐款。评定会费是国家作为本组织会员国交纳的费用。每一会员国交纳的费用按本国的财富和人口状况计算。评定会费占规划预算的总百分比有所减少，近几年占比还不到本组织资金总额的四分之一。其余资金通过自愿捐款筹集。

另据报道，依照世卫组织2018至2019年报表显示，美国之后，该组织在当年的前三经费提供者分别是：比尔及梅琳达·盖茨基金会、全球疫苗免疫联盟(GAVI)和英国政府。中国方面，《人民日报》最新发表了题为“必须积极支持国际组织发挥作用”的文章。文章表示，“人类是一个休戚与共的命运共同体。同病毒较量，只有当人类取得全胜，各国人民生命安全和身体健康才有充分保障。每当突发公共卫生事件来袭，应急响应离不开国际协调，尤其需要国际组织发挥作用。”

文章指出，“世界卫生组织是负责卫生事务的联合国专门机构，在突发传染病的早期检测预警、协调防控策略、共享诊治方法以及组织国际援助方面肩负重要使命，在构建风险共担、安全共享的全球公共卫生应急机制方面发挥了重要作用。当前，世卫组织正在尽全力协调国际社会共同应对新冠肺炎疫情，包括启动多家实验室、加紧建立全球检测网络，动员国际力量、加快科学研究和创新工作，与联合国基金会以及有关合作伙伴共同发起新冠肺炎团结应对基金，发布《基本卫生服务指南》等，与有关国际和地区组织一起展现出积极领导力。”

文章写道，“在全球卫生治理领域，中国始终倡导并践行多边主义，积极支持国际组织发挥作用。新冠肺炎疫情发生后，中国一直与世卫组织密切合作。世卫组织总干事谭德塞在声明中说：‘中国发现疫情、分离病毒、测序基因组并与世卫组织和世界分享的速度之快，令人印象深刻，无法用语言形容。’在世卫组织专家赴武汉进行实地考察、世卫组织—中国联合专家考察组工作，以及经验分享、物资援助等方面，中国都是世卫组织工作的坚定支持者。中国向世卫组织捐款2000万美元，支持世卫组织开展抗击疫情的国际行动，被誉为‘体现全球团结互助精神’的善举。”

文章还称，“应当警惕的是，在如此需要团结一致抗击疫情之魔的关键时刻，一些人却居心叵测地对世卫组织大肆进行诋毁和污蔑，这种置人类生命安全于不顾的‘拆台’行径，危害不亚于疫情本身。英国伦敦政治经济学院全球事务研究所主任艾瑞克·伯格洛夫撰文指出，那些对世卫组织的批评‘大多属于找茬儿，效果适得其反’，‘想要战胜疫情，二十国集团领导人必须同国际组织合作，首先便是世卫组织’，‘世卫组织当前仍然是唯一能够提供全球健康领导力、激发干预所需要的信任的机构’。国际权威医学杂志《柳叶刀》在线发表的社论强调，世卫组织‘在协调全球应对工作中发挥的核心作用必须继续下去’。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅