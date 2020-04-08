《人类简史》作者谈疫情给世界带来变化 3个例子

畅销书《人类简史》 和《未来简史》的作者，耶路撒冷大学教授尤瓦尔-赫拉利（Yuval Noah Harari ）4月1日接受法国《观点》周刊采访，分析瘟疫大流行给现世与未来带来的变化，以及人类社会面临的选择。这个访谈很长，下面截选一小段：

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赫拉利表示，冠状病毒危机正在成为这个时代具有决定意义的关键事件。历史在加速，老规则被打碎，新规则正在书写。我们必须果断抓住一切，作出决定。

他预测，未来一两个月，各国政府和国际组织将在实况条件下，进行一场巨大规模的社会实验。这些试验将为世界塑造未来几十年的生活方式。

比如“互联网授课”，赫拉利说，他所在的耶路撒冷大学辩论了好几年，问题很大，反对者很多，一直悬而未决，直到以色列政府3个星期前，因为疫情关闭了所有大学，校方才开发出一个网上授课系统。上星期他已通过互联网讲了三堂课，一切顺利。他不认为疫情过后，校方会退回到过去。

第二个例子是“全民基础收入”。赫拉利说，这个被某些专家摇旗呐喊很多年的主张，遭到全球政治人物几乎一致的摒弃，被认为是天真的乌托邦。结果，在瘟疫大流行之际，美国极端保守派政府竟决定给美国人支付基础工资，直到疫情结束为止。这个做法将会带来什么结果？眼下没人知道。但这些经验会被吸取，也许会彻底颠覆目前统治各国的社会经济体系。

第三个例子是“机器人的使用”。赫拉利表示，使用机器人照顾老年人和病人，实践起来，有更多更难的障碍，因为经验有限。但是，全球急需护理人员。人们意识到，机器人不会疲劳，也不会被传染，可以分担一部分护理工作。一些医疗机构将把越来越多的工作交给机器人做。赫拉利说，他不认为在疫情过后，这些机器人会被束之高阁，至少其中一部分会被保留下来继续工作。他预言，这场大瘟疫将加快某些职业的机器人化进程。

赫拉利说，在其他许多领域也会发生类似的事情。现在无法预测这些实验有哪些会成功，哪些对社会造成冲击，以及冲击带来什么具体后果。

他说，我们因这场健康危机而进入一个历史性的漩涡，历史的正常规律暂停了。仅仅几个星期，过去不可能的事情，现在变成正常的事情。这个变化意味着，一方面，我们应该极为谨慎；另一方面，我们也应该允许自己有梦想。

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