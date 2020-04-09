中国外交部：谭德赛领导世卫为协助各国应对疫情发挥了重要作用

中国外交部发言人你赵立坚在周四的记者会上表示，坚强烈谴责针对谭德塞总干事的人身攻击和种族主义言行，并表示中方将继续支持世界卫生组织。此前，谭德赛在周三的世卫记者会上自称过去3个月来受到种族主义人身攻击，并将攻击的来源直指台湾。

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谭德赛在当天的记者会上花费了约3分半的时间表示，“我能告诉你，针对我的个人攻击早在2到3个月前就开始了。这包括对我的辱骂，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等种族歧视言论攻击我。我对我的肤色感到骄傲。说真的，我不在乎这些言论。我很高兴你提了这样的问题，也许我第一次公开回应人身攻击、甚至死亡威胁：我一点都不在乎。”他续称，“如果你要我细讲，3个月前，这种对我的人身攻击来自于台湾岛内。我们需要坦诚，我今天就直说了，这来自台湾。”谭德赛补充道，“台当局外交部，他们知道有人对我发起个人攻击的行为，而且他们也不否认参与其中。在我遭到人身攻击时，他们还继续指责我。” 谭德赛随后表示，这些针对其个人的人身攻击，他并不放在心上。但当这样的仇恨转移至非洲裔族群上时，这就越界了，“受够了”。

对此，台总统蔡英文随后在脸书了发表声明，并指出，“对于今天台湾被指控在国际社会上发动种族歧视攻击的言论，我要表达强烈的抗议。台湾向来反对任何形式的歧视，我们长年被排除在国际组织之外，比谁都知道被歧视和孤立是什么滋味。”她表示，“借着今天这个机会，我想要邀请世界卫生组织谭德塞干事长访问台湾，感受一下台湾人民如何努力在遭受歧视和孤立之中，坚持走向世界、贡献国际社会。”

赵立坚在周四北京的记者会上当被问及这一事件时回应指，“中方反对任何借疫情搞政治化、污名化的行为，强烈谴责针对谭德塞总干事的人身攻击和种族主义言行。”他强调，“世界卫生组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。中方支持世界卫生组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。”赵立坚说，“新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局上窜下跳，肆意进行政治操弄，持续炒作台所谓参加世界卫生组织和世卫大会问题，其真实目的是‘以疫谋独’。我们对此坚决反对，他们的图谋绝不会得逞。”

同样在记者会上，面对深圳卫视记者提到这两天美国方面就世卫组织的公正性问题对后者进行指责，世卫组织也作出了回应。昨天，联合国秘书长发言人表示，古特雷斯秘书长认为世卫组织对于全球赢得抗击疫情胜利至关重要。中方有何评论？赵立坚重申，“新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞总干事领导下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。近期，联合国秘书长及非盟、法国、卢旺达、埃塞俄比亚等多国政要和国际组织负责人都公开表示支持世卫组织，认为当前国际社会应该加强抗疫合作。”

赵立坚说，“刚刚结束的二十国集团领导人特别峰会发表声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。中方将一如既往坚定支持世界卫生组织工作，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。”他续称，“当前，疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对。希望各国能够同舟共济、守望相助，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

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