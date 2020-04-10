特朗普下周具体谈世卫财政支持计划

特朗普承诺下周宣布美国对世界卫生组织经济支持计划细节。

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在公开威胁暂停美国对世界卫生组织经济支持之后，美国总统特朗普4月10日星期五宣布，将在下个星期对世界卫生组织的经济支持计划发布重要讲话。

他在周五表示，“大家都知道，美国每年给世界卫生组织的经济支持是大约5亿美元，我们将在下个星期再谈一谈这个问题”。特朗普称，“美国对这一话题有很多要说的”。

同一天，世界卫生组织警告，太早解除防疫限制措施将导致病毒“给人类致命的报复”，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦表示，“知道一些国家已经在准备走出封禁限制令，就向全世界一样，世卫组织也希望早日结束封禁，但不恰当地太过迅速地解封，会让这场大流行病的回流造成与其散播阶段具有同等威力的人员大量死亡”。

就在中国重新放开武汉，欧洲出现疫情缓解曙光之际，法国政府已经开始筹划解封的诸多办法。世卫组织表示，将与相关国家一道，探讨如何逐步而安全地放宽控制政策，其中6个条件是必须满足的：第一，控制住病毒的传播；第二，确保公共健康与治疗供给侧的能力；第三，尽可能长期性减少不利于公众健康环境恢复的因素；第四，落实工作岗位的预防性措施，学校等人员聚集处需要做好防护；第五，控制住输入性病例在本土传播的可能性；第六，教育公众，长期防疫，人人有责。

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