特朗普:太晚解封也不好 人们在家也会死

美国总统特朗普宣布，重启美国经济是他毕生最重要的事。

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4月10日星期五，美国新冠病毒死亡人数朝着1万8千人迈进，感染人数已超过48万人。美国政府呼吁人们继续留在家里。重灾区纽约州单日新增777人死亡，和前一天相比有所下降，但医院收治人数上升。纽约州州长表示，解封之前，将会按照百万人为单位来检测。目前纽约州确诊感染人数逼近16万人。

疫情的遏制措施艰难起效，美国华盛顿大学健康数据评估中心按照现行美国政策结合中国与欧洲的新冠疫情发展模式来看，继预测打击美国的第一轮冲击波将从9万3千人下降到8万2千人之后，又一次降到6万。

同一天的一场新闻发布会上，美国总统特朗普强调，美国在防护服，医疗器械，空运物资等各个方面均表现良好，也提到联邦政府有关软化社交距离的建议，但同时同意，如果太快太仓促放开，将会导致灾难性后果。虽然太快放开会是灾难，但他也认为太晚解封同样有风险。他表示，何时重启美国经济，这一决定“将会是其人生中最为重要的决定”。他表示，“希望这会是一个好的决定…人们躲在家里，也会死亡，也许会造成另外一种死亡”。白宫首席疫情顾问福奇屡次强调，社交解封政策“将不会是一次性的，而会是逐渐的，按照区域来”。

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