石油价格战 俄罗斯沙特脆弱和解不足安定市场

俄罗斯与沙特在经过一个月的价格战后，石油输出国组织欧佩克(OPEP)和俄罗斯9日达成协议，同意在5月和6月每天减产1000万桶。虽然俄罗斯与沙特暂停石油价格战，但所达成的这项脆弱和解协议，似乎仍无法让市场放心：每桶布伦特原油价格经过周四的稍微停滞后，周五上午又开始下跌至31.99美元。

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俄罗斯和以沙特阿拉伯为首的沙特阿拉伯领导的石油出口国组织（OPEC）终于达成协议。4月9日，在举行一个时间很长的视频会议结束时，所谓的OPEC 组织的国家（该组织的成员国包括OPEC成员国际俄罗斯，以及其他12个产油国家，也就是世界上半数的产油国 ）都同意实施严厉的生产配额，但墨西哥除外；直至10日上午，墨西哥仍然拒绝做此减产承诺。

由于这是前所未见的举动，所以称之为《严厉》仍不够给力。9日，与会国答应在5月和6月，每天将减少约1000万桶石油。这也是占了在冠状病毒大流行之前全球消费量的10％。 根据记录，这种大规模的减产石油，得追溯到2008年的金融危机，当时欧佩克（OPEC）每天减少了生产220万桶石油。

石油国家的目标是限制近几周来油价大幅下跌：1月初油价约为每桶70美元（64欧元），3月下旬跌至25美元以下，之后略有上涨 ，四月份，大约30每桶美元。 这是由于采取了遏制新冠疫情大规模扩散采禁足令措施所导致。首先是中国，接着是世界其他地区的石油需求急剧下降，油价暴跌。 但暴跌原因特别是，当利雅得和莫斯科想利用这种局势趁机压垮他们的竞争对手美国，而投入一场疯狂的石油价格战。

但这种割喉战的策略适得其反，使得石油价格继续陷入危机。

最近几天，俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼都暗示他们准备采取减产行动，但前提是最大生产国美国也得答应减产；但这对美国来说是前所未见的。所以特朗普的回答也只是未置可否。

实际作法上是，两个产油大国沙特和俄罗斯将做出最大努力地将各自每天减产逾250万桶。 欧佩克也正在等待联盟以外的国家，特别是美国和加拿大每天减产500万桶。10日的周五，来自20国集团国家的能源部长召开会议，可能会提出支持这一举措。

但油市场业者对这一协议的宣布，反应小心谨慎。 周四傍晚，布伦特原油每桶价格停滞在33.64美元。 然而，周五上午，它又开始下跌至31.99美元，收益率为4.90％。

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