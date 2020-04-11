疫情加飓风？佛州担心叠加出现恐怖后果

美国新冠死亡人数破2万，近52万人确诊感染，死亡人数与确诊人数全球居首，疫情期间可能有飓风来袭，叠加效果或将恐怖。

广告 继续浏览后续

根据4月11日晚约翰霍普金斯大学数据，美国境内新冠病毒造成的死亡人数已经超过两万人，确诊感染者逼近52万人，两项数据均在全球居首位。

按照死亡人数来看，排在全球第二的是意大利，累计死亡逼近两万人但值得注意的是，意大利总人口是美国的五分之一；西班牙排第三，累计死亡超过1万6千。

美国的疫情中心纽约州在星期六单日死亡783人，累计死亡8627人，但纽约州州长科莫同时指出，重症监护室的人数继续下降，这值得庆祝。他还提醒人们，纽约市市长德布拉西奥当天早些时候宣布的纽约市公立学校会关闭直到学年年底，这个说法“还没有变成正式决定”。科莫称，市长不能单独做这个决定。

就在同一天，美国佛罗里达州的居民开始在担心病毒之外，担心另一个危险：飓风。该州前任危机处理中心主任孔恩表示，“新冠病毒很糟，飓风也很糟，如果两者相叠加，引发的效应将会是恐怖的”，“届时负面效应将不会是叠加增长，而是成倍放大”。

大西洋的季风季节大约在6月初开始。科罗拉多大学与美国气象预报全球服务公司AccuWeather也对今年的飓风做了预测，称“今年的飓风会比往年要更活跃，在7月到11月之间，美国可能会受到4个主要飓风的冲击，风速届时会达到每小时180公里”。佛罗里达州州长德桑提斯这周四表示，佛罗里达州将做最糟糕的打算：飓风造成的人员疏散需求和避难需求，如果想要和防御新冠病毒的社交距离政策相兼容，难度相当大。尤其是正常时期可以让无家可归者躲避飓风的酒店等，在疫情期间关闭；有家人或者朋友的话，也可能会被拒绝收容，因为人们担心染病。甚至在体育场群体避难，都会产生疫病传播风险。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅