美国何时复工？白宫与专家发生分歧，专家称应由病毒决定

由于居家避疫令使得大部分企业停摆，美国经济正面临严重衰退，这使得白宫急于结束全国紧急状态，尽早复工；但美国首席防疫专家、国家过敏和传染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院长福西(Anthony Fauci)表示，美国经济何时重开，应由病毒决定。

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白宫近来不但传出乐观信息：新冠肺炎因应协调官员柏克斯(Deborah Birx)10日说，美国新冠疫情尚未“达到高峰”，但有“令人振奋的”迹象显示疫情曲线正趋平缓或走低；官员引述华盛顿大学研究指出，美国在10日出现新冠死亡单日创新高之后，死亡病例可能会减少。

据悉特朗普总统已成立专案小组研讨部分重启美国经济，但他拒绝公布新的目标日期，因为他先前将目标订在复活节却无法实现。《华盛顿邮报》报导说，知情人士透露，特朗普私底下希望在5月1日重启美国经济活动，不少官员都支持此立场。

《华邮》说，副总统彭斯的幕僚长萧特(Marc Short)甚至表示，预估模式高估了新冠疫情可能造成的死亡人数，而美国目前为止是反应过度。

司法部长巴尔(William Barr)也称应松绑防疫限制，还说美国应谨慎采取如此“严苛的”措施；巴尔对福克斯新闻网(Fox News)说：“过了4月底，我认为我们必须让民众更适应情况；我们不应只叫大家回家躲在床底下，而是要让大家用其他方式，来保护自己。”

但福西警告，如果国家过早结束社交距离措施，恐“让疫情回到同样的严重程度”；福西在10日的记者会上说：“如今我们已取得重要进展，但现在完全不是觉得可以收手的时候。”

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