不出所料 特朗普宣布暂停对WHO金援

美国总统特朗普周二（4月14号）表示，鉴于世界卫生组织(WHO)对新冠疫情的处理情况，他已经指示政府暂时停止向WHO提供资金，并对该组织“严重管理不当和掩盖冠状病毒传播”的问题展开审查。同时美国政府也正在评估WHO对这场全球危机的应对。

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特朗普在白宫新闻发布会上称，WHO“未能履行基本职责，必须承担责任。”他说该组织助长了中国围绕疫情的“虚假信息”，这可能导致疫情的爆发比原本会发生的范围更大。 特朗普也指责WHO在疫情暴发之初过于宽待中国，不仅不对中国实施旅行限令，还反对美国对中国采取的旅行禁令。他说，这个决定挽救了“成千上万人的生命”，而世卫组织“与我们作对”。特朗普称，世卫组织“捍卫了中国政府的行动，甚至对其所谓的透明度予以赞扬”。他指责该组织导致全球病例“增加了20倍”。

实际上，白宫此举也在预料之中。因为随着这场全球公共卫生危机蔓延，特朗普批评几周来的批评调门也不断升高。

值得关注的是，美国是WHO最大的出资国，2019年贡献超过4亿美元，占WHO预算约15%。根据WHO的2018-19年两年度预算，美国应支付2.37亿美元会费，由美国国会拨款，还有与特定项目相关的自愿捐款约6.56亿美元。 同一时期，被特朗普指收到世卫袒护的中国年会费为近7,600万美元，自愿捐款约1,000万美元。

特朗普表示，美国将与全球卫生伙伴讨论如何处理原本应用于WHO的数亿美元，并表示美国将继续与该组织保持关系。

没有这项重要金源，联合国旗下的这个组织将面临的困境值得关注，尤其是在当今需要带领全球抗击疫情的关键时刻。WHO一直在寻求超过10亿美元资助应对新冠疫情的行动。要牵头全球应对疫情，所需资源更甚以往。

路透社报道，特朗普的决定立即引发谴责。美国医学协会会长哈里斯（Patrice Harris）博士称这是“朝着错误的方向迈出危险的一步，并不利于战胜新冠疫情，”并呼吁特朗普三思。

纽约时报评论指出，特朗普仍难以说明他的政府在对中国实施旅行禁令之后的不作为，在1月31日宣布对华旅行限制和3月13日宣布全国紧急状态之间，仍有一大段政策上的时间空白。

根据最新统计，美国目前感染超过61万，死亡人数也接近2万6千，均为全球最高。

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