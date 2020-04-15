切尔诺贝利无人区明火已熄 阴燃继续

就在乌克兰紧急灭火，火灾逼近核电站之际，4月14日天降大雨，帮助消防员缓解切尔诺贝利无人区附近的火势。截至发稿，乌克兰相关部门称该处明火已经告于段落。

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4月15日，乌克兰电视24台引述基辅地区国家紧急情况部发言人维多利亚-陆班的消息，称“废弃城市普里皮亚季和切尔诺贝利无人区附近的火床已经熄灭”。国际文传电讯社在当天午间引述同样的来源称，“当天早上7点，明火已经熄灭，阴燃燃烧物正在被扑灭”。

大火连烧11天，普里皮亚季失去了30%的旅游设施。切尔诺贝利旅行协会主席叶马连年科表示，12个村镇被烧，“这些都是典型的波兰建筑，反映当时人们的生活状态，核灾难之后这些建筑一直保持原样，现在被烧，很难恢复”。

乌克兰切尔诺贝利无人区国家管理局4月14日曾表示，核电站设施并没有受到林火的影响，“在距离核电站开关柜很近的地方曾经出现火情，技术物资的暂时储备地点有两个棚子被烧着，但火情并未影响核电厂的设备”。该局在一份声明当中回顾称，“大火首先侵蚀了草，芦苇，森林底端，此后烧过了道路，接近了一处铁路运输站，这一火车站距离切尔诺贝利核电厂2.2公里。一处冷却蓄水池大坝也出现了荒草被烧着的迹象，尤其是大坝和河流之间的位置，处于被废弃的普里皮亚季市的右岸”。

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