美国暂停对世卫组织预算拨款引发各方反弹

特朗普政府14日宣布美国暂停对世界卫生组织预算拨款，并审查世界卫生组织在这次新冠病毒疫情中的处理方式是否得当。尽管世界卫生组织在这次全球特大疫情中的表现开始引发越来越多的批评，但特朗普政府在疫情危机当口，停止向世卫组织捐款引发各方反弹。风口浪尖中的 世界卫生组织总干事谭德塞15日对美国此项决定表示遗憾，但表示，会在适当时间审视世界卫生组织处理疫情的表现。

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谭德塞15日在一次记者会上表示，世卫组织成员国以及为保证透明度和责任担当的独立机构，会在适当的时候，审视世卫组织在这次疫情治理中的表现。他同时表示，世卫组织将研判美国措施带来的影响，并寻找补偿办法。

特朗普政府的决定引发联合国秘书长古特雷斯的批评。古特雷斯表示，现在不是缩减正在抗击新冠病毒的世卫组织或其它人道援助机构资金的时候。以后总会有时间去审查各方参与危机处 理的表现。

欧洲联盟外交事务高级代表博雷利对美国政府的决定深表遗憾，认为现在比任何时候都更需要世卫组织帮助遏制并减少疫情。只有团结各方力量采可能战胜这次超越国界的危机。

法国政府发言人也对美国这项决定表示遗憾。她表示，法国希望一切恢复正常，以便让世卫组织继续工作。

德国外长在其推特账号下指出，在这场抗击瘟疫大流行的努力中，最好的努力就是加强联合国，尤其是世卫组织的行动能力。他补充说，责备无济于事。

英国首相府发言人表示，世卫组织在应对国际公共卫生危机中扮演着重要角色，英国不打算停止对该组织预算拨款。各国并肩努力应对这次共同的威胁至关重要。

俄罗斯谴责美国政府的做法“太自私”，认为这非常值得警惕。

微软创始人比尔－盖茨是世卫组织最大的私人捐助者之一。比尔－盖茨认为特朗普政府在一场全球公共卫生危机中做出这样的决定非常危险。他表示，倘若世卫组织停止工作，没有任何一个其它组织可以取而代之。世界需要世卫组织。

非洲联盟也对特朗普政府的决定深感遗憾，指出，世界比任何时候都更需要世卫组织来领导抗击新冠疫情大流行的努力。

伊朗外长直指特朗普的决定向世界表明，美国在杀人。他形容这种在疫情当口取消资助世卫组织的做法是一种“耻辱的行动”。

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