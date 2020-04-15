英国军情六局前局长：中国隐瞒了新冠病毒初期的暴发

自伦敦方面消息，英国秘密情报局（Secret Intelligence Service;通称军情六局）前局长约翰·索沃斯（John Sawers）周三在接受采访时表示，中国在新冠病毒暴发初期向全世界隐瞒了关键性的信息，因此他认为中方应为其“欺骗”行为负责。

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现年64岁的索沃斯曾自2009至2014年担任英国秘密情报局局长，他此前曾在2007至2009年担任过英国常驻联合国代表，及前首相托尼·布莱尔的外交政策顾问和多个外交职位。索沃斯在当天接受英国广播公司（BBC）采访时，谈到了美国总统特朗普在周二作出的暂停美方对世界卫生组织资助的决定。对此，他分析称，“在美国，对他们所认为由中国带给我们所有人的（这场疫情危机）而感到深切愤怒，而中国却在病毒起源的问题上逃避了很大部分的责任，（特别是）在其初期的失败应对”。

索沃斯称，“情报工作的任务是获得其他国家或力量针对你所隐藏的信息。而在（去年）12月到今年1月的这一期间内，中国曾确实针对西方隐瞒了这些信息”。彭博社和《纽约时报》曾在4月初的相关报导指，至少从今年2月初开始，美国的情报官员就一直警告白宫，中国严重少报了新冠病毒的感染数，并且根据美国的抗击病毒预测模型计算，中国的数字不可靠。《纽约时报》的报导称，“到目前为止，令白宫和情报界感到沮丧的是，这些机构一直无法通过情报收集工作获得更加准确的数字。与此同时，但美国情报机构已经得出的结论是，中国政府自己也不知道该病毒的规模，和世界其他国家一样盲目。”

报导指出，美方的现任和前情报官员认为，最早出现病毒的武汉和中国其他地方的中层官僚一直在感染率、检测和死亡计数方面隐瞒实情，担心如果报告的数字太高，会受到惩罚、丢乌纱帽，或者更糟等。而在中国方面，中国当局近来屡次强调在应对疫情和向世界分享新冠病毒信息的问题上，中方始终保持着公开、透明和及时的态度。

对此，中国常驻联合国代表张军4月8日曾致函联大主席班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表指，中方提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控要求和“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的救治要求，实践证明行之有效。函件还以举例的方式强调中 在应对疫情的公开、透明、负责任态度，以数据实例展现了中国为国际抗疫合作作出的巨大贡献。

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