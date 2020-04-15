IMF：今年全球经济将萎缩3% 近90年来最遭 中国增速1.2%

国际货币基金组织于美国华盛顿当地时间4月14日发布了新一期《世界经济展望报告》（下称“报告”），预计2020年全球GDP增速为负3%，为自20世纪30年代大萧条以来最糟经济衰退，严重程度显著高于2008-2009年的全球金融危机。此外，该组织还预计中国在今年的经济增速为1.2%，其预计明年中国经济将达到高达9.2%的增长回潮。

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IMF的这份报告指出“由于疫情，2020年全球经济预计将急剧收缩3%。”而在今年1月，该组织曾预测2020年全球经济将增长3.3%，仅三个月，IMF的预测就发生反转。报告还提到，疫情正在世界范围内给人们造成高昂且不断增加的成本。为了保护生命，使医疗体系能够应对这一疫情，需要实施隔离、封锁和广泛的关闭，以减缓病毒传播。因此，卫生危机正对经济活动产生严重的影响。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）在一份声明中表示，在最理想的情况下，全球GDP两年内可能会累计损失9万亿美元，这比德国和日本的GDP总和还多。

戈皮纳特分析指，“这使‘大封锁’成为上世纪30年代‘大萧条’以来最严重的经济衰退，比2008-2009年全球金融危机时的情况糟糕得多。” IMF预测称，新冠肺炎的暴发将在今年第二季度在大多数国家达到高峰，并在下半年逐渐消退，商业领域的停业和其他遏制措施也将逐步取消。针对疫情对各国经济影响的问题，报告显示，对于发达经济体，IMF预计2020年经济增速为-6.1%，2021年复苏至4.5%。其中对美国2020年经济增速预期为-5.9%，2021年为4.7%；对欧元区2020年经济增速预期为-7.5%，2021年为4.7%；对日本2020年经济增速预期为-5.2%，2021年为3%。

对于新兴市场和发展中经济体，IMF预计2020年经济增速将为-1%，2021年复苏至6.6%。其中，IMF对亚太新兴市场和发展中经济体的经济增速预期为正增长，预计增速为1%。IMF还预估今年中国经济增速约达到1.2%，但其预测2012年中国经济增速会复苏至9.2%。另在当天的报告发布会上，针对尽管中国已经开始复产复工，IMF如何衡量疫情在各国蔓延对中国带来的外部影响，中国经济复苏将是呈现U型或V型形状的问题，戈皮纳特则回答称，“当中国成为（新冠疫情）大流行的中心时，中国在第一季度遭受的（经济）打击最为严重。而在第二季度，相关政策被相继推出，防控措施也得以实施。到了第一季度末时，我们目睹了中国经济复苏的迹象”。

戈皮纳特续称，“但我需要再次提及的是，中国之外的全球经济目前处于这一病毒病大流行的控制当中，世界各地纷纷采用了严苛的防控措施，因此这将给中国经济的增长在外部需求方面带来巨大的负面影响”。同样就这一问题，与会的IMF研究部主任纳巴尔（Malhar Nabar）另分析称，综合迹象显示，中国经济已经进入逐步地正常化阶段，并重新开展运行。他指出，随着大流行病蔓延到世界其他地区，尤其是中国的重要贸易伙伴当中，全球经济目前所遇到的疫情危机将对中国的经济复苏造成很大的阻力。纳巴尔称，但总的来说，依照中国经济在进入这场危机前所保持的势头和现有的政策空间，IMF认为中国经济今年有望实现正增长。他说，“尽管相对于我们在过去所习惯中国强劲的增长率而言，正增值很 。”

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