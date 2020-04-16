消息人士：美国反对IMF无条件向中国和伊朗提供资金支持

路透社4月15日援引两名消息人士的话称，在新冠肺炎疫情对全球经济造成冲击之际，美国政府不希望伊朗与中国“无条件地”获得来自国际货币基金组织（IMF） 数十亿美元的资金支持，而这可能会对全球抗疫工作造成不利影响。

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消息人士还透露称，委内瑞拉虽然也将从IMF那里获得一笔资金援助，但由官派总统马杜罗（Nicolas Maduro）领导的政府可能无法获得这笔资金的使用权。此外印度也反对IMF向各会员国提供特别提款权，但原因目前不明。消息人士介绍称，IMF准备将通过向189个会员国提供特别提款权 （Special Drawing Rights）的方法支持全球抗疫工作。特别提款权是IMF创设的一种储备资产和记帐单位，亦称“纸黄金”(Paper Gold)。它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。

但由于其只是一种记帐单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。因为它是国际货币基金组织原有的普通提款权以外的一种补充，所以称为特别提款权（SDR）。此举类似于一国央行向本国注入新的资金，并且得到了多国财长、经济学家以及非营利组织的支持，不过美国是IMF最大股东之一。

IMF曾在4月14日发布的最新《世界经济展望》报告中将今年全球经济增长率预期下调至负3.0％，此举意味着全球经济今年将损失至少5万亿美元。该组织还预计，中东和中亚地区国家今年的经济萎缩幅度，将超过2008年全球金融危机和2015年油价冲击期间的萎缩幅度。

在中东，严重依赖石油出口的国家承受着额外压力，因石油需求下降以及直到上周日前，沙特阿拉伯和俄罗斯两大产油国之间的市场份额之争更是加剧了供应过剩，造成油价暴跌。中东地区石油出口国的实际国内生产总值(GDP)今年可能萎缩4.2%，较IMF去年10月预测的2.1%增幅大幅下滑。他们的石油出口预计将减少2500多亿美元。

对于相关报道，中国外交部发言人赵立坚在16日的记者会上回应称，“中方对此持不赞成态度。”他 出，中方多次说过，面对新冠肺炎疫情给人类带来的严重威胁，国际社会只有树立人类命运共同体理念，团结合作、携手应对，才能战而胜之。赵立坚强调，国际金融机构是重要的国际合作平台，不是少数国家操弄的政治工具。国际上的事情应该由国际社会的成员商量着办。任何人和任何国家都不应该试图将自己的意志和规则强加于人。

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