福克斯新闻称新冠病毒源于武汉实验室 特朗普：正在彻查

美国福克斯新闻在周三援引“多名消息人士”的话报道称，越来越多的声音认为，新冠病毒源自武汉一家实验室。报道中，福克斯新闻驻白宫首席记者约翰·罗伯茨(John Roberts)曾就此向美国总统特朗普寻求置评，后者则回答指， 美国政府正在对这一说法进行彻查。

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福克斯新闻的报导指出，新冠病毒源自武汉一家实验室，并非用作生化武器，而是中国希望证明其识别和抵抗病毒的努力可媲美或超越美国的行动之一。报导称，这些消息人士听到过有关中国政府在早期采取行动的简报并看到了相关材料。这些材料被指详细说明了实验室人员的早期努力和早期的控制努力。包括该报导在内的消息认为，武汉实验室进行病毒学实验，由于安全标准不严，导致有人被感染，并在附近一家野生动物市场传开。

福克斯新闻援引其中一名消息人士的话说，这可能是“历来代价最大的政府掩盖行动”。消息人士对福克斯新闻称，中国政府曾说源头是华南海鲜市场，也就是西方所说的“湿货市场”，后来又宣传说病毒源头可能是美国和意大利，这都是为了转移视线。而在周三的白宫新冠病毒疫情记者会上，约翰·罗伯茨向特朗普提问称，“多位消息人士今天告诉福克斯新闻说，美国政府现在有高度信心认为，虽然冠状病毒是自然产生的病毒，但它来自武汉一家病毒实验室，因为其安全措施松懈。一名实习生被感染，后来又感染了她的男朋友，然后去了武汉的湿货市场，从那里开始扩散。这跟您从官员们那里听到的是不是相符？”

对此，特朗普回答称，“我不想告诉你约翰，但我们听到越来越多这个故事，我们看吧。你说到多位消息人士，这次你可以用‘消息人士’一词，但是我们正在对所发生的这个可怕的局面进行一项非常彻底的调查。” 另当被记者追问在过去与中国国家主席习近平的多次通话中，他是否曾提及美国国务院此前提出对武汉病毒实验室安全措施松懈的评估问题时，特朗普则回答称，“我不想讨论我跟他说的有关实验室的事。我只是不想讨论，此刻不合适。” 《华盛顿邮报》专栏作家罗金（Josh Rogin）14日刊登独家文章指出，美国国务院内部被标注为“敏感、但非机密”的电文显示，美国官方两年前就已经注意到中国科学院辖下的武汉病毒研究所有管理不善的隐患。

该报道称，美国驻北京使馆自2018年1月开始，多次罕见派科学外交人员前往中国科学院武汉病毒研究所；研究所曾针对美方当年3月27日最后一次造访发布英文新闻稿，却在上周将其移除。同样就这一问题，美国国务卿蓬佩奥随后在福克斯新闻节目上受访时，当被问到武汉实验室的疑点问题，他回应称，“我们知道病毒源自中国武汉”，也知道病毒研究所离湿货市场不远。蓬佩奥说，“我们真的需要中国政府开诚布公”，帮助解释“这个病毒究竟是如何传播的”。他强调，“中国政府需要澄清。”

值得一提的是，美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)曾在14日表示，美国情报显示，新冠病毒或为自然产生，而非中国实验室制造，但这两种说法均不肯定。当被问及他是否有任何证据表明病毒或源自中国的实验室，并被意外泄漏出来，米利在五角大楼的新闻发布会上不置可否。米利称，“各种各样的媒体、博客网站等都流传着很多谣言和臆测。我们对此非常感兴趣，也有很多情报对此进行了认真研究，这对你们来说应该不足为奇。”他强调，“我只想说，在这一点上，目前还没有定论，虽然很多证据似乎表明病毒是自然产生的。但我们不能确定。”

早在今年2月，中国科学院武汉病毒学研究所就驳斥了有关新冠病毒来源的说法，谣传病毒可能是在该研究所的某个实验室人工合成的，或者可能是从那里传播出来的。针对福克斯新闻的这一争议性报道，中国外交部发言人赵立坚回应称，关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的，我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家研究。他在16日的例行记者会上强调， “我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的，世界上很多知名医学专家也都认为所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。”赵立坚称，流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合理应对，才能战而胜之，中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。

稍早的3月12日，赵立坚在其受认证的推特账户上转发了一段有关新冠肺炎疫情的短片。他在推文中针对美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)，3月11日在美国国会众议院作证时的发言视频节选发推文指，“美国疾控中心主任被抓了个现行。”他反问，“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？”赵立坚在系列推文中并质疑，“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”这一指控则引发了美中两国在随后数周的外交摩擦。

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