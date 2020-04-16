美联社：中国高官1月14日即知疫情严重 中国驻意大使批“中方隐瞒疫情论”

美联社4月15日报道称，依据获得的中国政府内部文件显示，中国高层官员1月14日就已得悉国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情正在蔓延，并可能因春运地开展造成大流行，但一直延至20日才主动向公众发出警告。中国驻意大利大使李军华另在近日接受意《共和国报》专访于15日见报。采访中，李军华表示，所谓“中方隐瞒疫情”的指责可以说是“另有所图、包藏祸心”。

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美联社的报道引述文件称，中国国家卫健委主任马晓伟在1月14日与省级卫生官员进行了秘密视频会议，评估疫情。根据一份相关备忘录显示，会上谈道 “病例成群的出现建议人传人的情况可能存在”。该备忘录写道，“（当下）传染病的情况仍然复杂严峻，是自2003年非典疫情以来最大的挑战”。美联社的报道称，这份备忘录来自中国医疗界一名不愿意透露姓名的消息人士。美联社还指，在经过了与另外两位对这一会议知情的公共健康信息源合适后，确认了该备忘录的内容。报道称，今年2月，部分这篇备忘录涉及的非关键性内容，随后被包含在介绍这一会议的公告当中。

备忘录亦提及在1月13日泰国通报出现新冠肺炎病例后，指出疫情已经“出现重大变化”，因为病毒可能已散播到国外。备忘录中还提及，“随着春节的到来，很多人将外出出行，（病毒）传播和扩散的风险较高”。备忘录要求所有地方部门必须为应对疫情暴发作好准备。值得注意的是，在1月15日卫健委官方仍表示疫情“人传人”的风险依然很低，是“有限度人传人”。直到1月20日，中国国家主席习近平首次公开提出必需严肃对待疫情，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山亦在当天肯定，病毒可以“人传人”，武汉市在随后的23日宣布封城。这份文件并没有说明为何中国高层等了6天才公开对疫情表示忧虑，但指或许两会是其中一个原因，当时中国只通报了41起确诊的新冠肺炎病例。

报道认为，在1月13日至20日的6天时间内，中国政府虽得悉疾病严重性但延误采取措施。对此，加州大学洛杉矶分校流行病学家张作风在接受美联社访问时表示，“这是很惊人的。如果他们早6天采取行动，那么病患会少很多，医疗设施就会足够，我们就能避免武汉医疗体系崩溃。”张作风还谈道，有报告显示，如果可以提早一星期警告社会大众采取社交距离、戴口罩、旅行限制，确诊病例可能会减少2/3，提早警告或许会拯救生命。而在这期间，武汉市百步亭社区18日还举办了“第20届万家宴”，有4万多个家庭共度农历小年，同时数以百万计的当地民众也为了春节开始准备返乡出行。

此外，面对意大利《共和国报》记者提出的，“早在12月底，中国的实验室和医生就已经对新冠病毒和SARS的相似性发出警告，而政府却让人不要担心，并让他们保持沉默。直到1月23日才对武汉进行封城，但当时已经有500万人离开。为什么政府会首先选择向民众隐瞒病毒的相关信息？不更早一些封锁武汉是错误的吗？”的质疑，李军华则回答称，“所谓‘中方隐瞒疫情’的指责可以说是另有所图、包藏祸心”。

李军华称，“中国及时发布疫情信息，应对时间线十分清楚。2019年12月27日，武汉一位医生上报3例可疑病例，29日当地疾控中心和医院开展了流行病学调查，31日国家卫健委专家组抵汉现场调查；2020年1月3日，中方正式向世卫组织以及包括美国在内的世界各国通报信息，8日初步确定疫情病原，11日中方将5条新冠病毒全基因组序列上传网站同全球共享数据，23日中方采取空前的武汉‘封城’举措。这些就是事实。中国公开、透明、负责任的态度，得到了国际社会充分肯定和积极评论。”

李军华提出，“面对任何一个新型病毒，人们对它的了解和应对肯定有一个过程。必需经过审慎、严肃的科学调查，才能制定科学、有效的防控举措。在尚不确定病毒的传染性、致病性等情况下，任何一个政府都无法轻易决定封锁一个千万人口的超大城市。中国抗疫的成果表明我们做的是及时的、正确的、有效的。”

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