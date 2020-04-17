回应英法对中国疫情信息质疑 赵立坚：此时搞模式之争无济于事

针对英法两国政府高层在周四相继表示，对中国提供的新冠病毒数据及处理疫情方式存在疑问的表态，中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上回应称，新冠肺炎蔓延全球之时救人要紧，在此时搞模式之争无济于事。他称，中方愿与包括英法在内的国际社会加强合作，共同维护世界人民生命健康安全。

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英国外交大臣拉布在当天指出，中国将必须就新冠肺炎疫情如何爆发，以及原本是否能够避免（疫情扩散）等困难的问题进行答复。拉布在周四于唐宁街举行的英国政府疫情防控记者会上说，“我认为事后绝对有必要非常深入地研究相关教训，包括研究病毒的爆发。”他强调，“我认为我们绝不能回避这件事，需要基于科学来推动。”另当被问及与中国的关系是否会发生变化时，拉布回答说，“我们应该综合考虑，并权衡各种因素，但毫无疑问，在这场危机过后，我们不可能回归一切照常。”此外，法国总统马克龙也在近日接受了英国《金融時報》的专访，这一专访内容在当天得到刊登。采访中，马克龙表达了他对中国处理疫情的怀疑，认为中国处理疫情存在“灰色地带”。马克龙称，西方不要过分“幼稚”。他指出，“不可能把信息自由的国家与信息不自由的国家拿来比较”。他提到自己尊重中国，但也不要幼稚地以为中国很厉害，处理疫情处理得更好，“因为我们并不知道”马克龙说。

对于英法两国高层的表态，赵立坚回应称，“重大传染病是全人类的共同敌人。当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。人命关天，救人要紧，论什么制度优劣，搞什么模式之争，无济于事，各国当务之急应是团结抗疫，战而胜之。”他并在记者会上提到，在疫情暴发之后，中法两国元首已经3次通话，表达相互支持与慰问，对彼此国家的抗疫努力都给予积极评价，并就两国开展抗疫合作、加强在联合国和二十国集团等层面的多边协调达成重要共识。赵立坚说，“我清楚记得，在2月18日通话时，马克龙总统对中国政府采取的有力抗疫举措表示钦佩，对中方本着公开透明态度同各国开展抗疫合作表示赞赏，并强调中方的艰苦抗疫努力和显著成效应得到国际社会广泛认可。在3月23日通话时，马克龙总统再次重申了有关表态，对中国政府和中国人民以巨大的勇气和果断的措施、在短时间内有效控制住疫情表示赞赏，并对中方支援法方抗疫表示感谢。”

赵立坚还提到，中英两国领导人和外长也多次就抗疫合作通电话。他称，“英方在通话中高度赞赏中国采取全面有力措施、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延。拉布外交大臣明确表示不赞成将疫情政治化，认为那是不负责任的，国际社会应凝聚共识，加强合作。约翰逊首相表示期待疫情过后尽早访华，共同推动两国关系进一步发展。”赵立坚称，在经济全球化的时代，各种传统安全与非传统安全挑战还会不断出现，中方愿同包括英国、法国在内的国际社会坚持多边主义，加强国际合作，共同维护全人类的身体健康和生命安全。

此前，法国外交部在周二召见了中国驻法大使卢沙野，抗议中国使馆方就新冠肺炎疫情发表的一系列争议言论。其中，法方提到了中国大使馆4月12日曾在其网站上发表了一篇长文，题为《还原被歪曲的事实:一名中国驻巴黎外交官的观察》的文章。文章开头写道，“4月8日，中国武汉市在经历了长达76天的封城后终于解禁，武汉市民纷纷走上街头，庆祝生活回归正常。中国领导人在抗击疫情伊始即豪迈地宣告‘武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜’。武汉‘解封’标志着中国抗击新冠疫情的战斗取得胜利。”

这篇未具名的文章还尖锐地批评和指控西方国家政府、政治家对新冠病毒疫情应对不力，包含引用了一些缺乏根据的指责，例如称"由80多位法国议员联署声明支持的台湾当局甚至用'黑鬼'字眼来攻击谭德赛"，还有称法国养老院的工作人员 "一夜之间抛弃了自己的工作...........让病友们在饥饿和疾病中死去"等指控。对此，法国外长勒德里安 （Jean-Yves Le Drian）称，他向中国大使“明确表示不赞成最近的某些言论”。勒德里安强调，“不能容忍在此时进行论战。法国正在努力整合、团结和尽全力展开国际合作，”“中法两国之间的对等声援行动证明了我们希望以合作的方式面对疫情”。

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