新冠肆虐 民航班机何时能再起飞？挑战重重

法国戴高乐机场停机坪上停满因新冠病毒肆虐而停摆的法航班机

新冠病毒肆虐全球下，航空公司班机何时能再度起飞，的确挑战重重！

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如果说像法国这样的几个欧洲国家已经采取，或准备采取解除民众的禁足封闭令的措施，那么恢复民航运输的前景并非明天就能达到的。 这项航运复苏的过程将是漫长而逐步的。 实际上，因为面对外出，出门旅行的确还是有太多的障碍。

新冠病毒肆虐全球，导致世界交通量急剧下降。 航空运输重洗起飞还需要很长的时间，而且恢复将分阶段进行。 首先，必须各国重新开放边界，解除出门的限制令。并能取消外出旅行的限制令。

然后，航空公司应重新安排其班次时间，首先针对国内航班，然后是长途航班。

最后，不可或缺的条件是：乘客必须有信心，能够信赖航空公司。因为要恢复航空交通，必须要有乘客，必须要有观光客，必须要有商务旅客重新有他们的旅行计划，并花钱去旅行。特别是 ，他们要能信任航空公司。

如何让旅客登上飞机后，不会在里面感染到新冠病毒，或者不担心当他抵达目的地，下机时，是否会成为被当地政府列入防疫隔离的对象呢？ 为此，我们必须很快回答下列几个问题：

- 是否应该考虑在出发时和抵达时，对乘客进行体温测量呢？

- 是否应该像阿联酋航空公司那样刚开始采取的病毒测试行动呢？

- 旅客们是否应该持有一本自己的健康保证护照呢？

- 旅客是否应该在飞机上戴口罩？

- 在飞机上，是否有必要在两名乘客之间，保持隔一个空座位的做法呢？

- 同样的情形，在机场里，在登记注册画位子的冗长的等候队伍以及出入境海关的检查队伍，是否也该采取同样的保持距离的做法呢？

以上这些问题都是让航空班机能够重新起飞首先必须克服的重重挑战。

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