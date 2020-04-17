澳洲内政部长：中国应回答新冠肺炎病毒来源问题

澳大利亚联邦内政部长都顿（Peter Dutton）周五在接受媒体采访时表示，中国应就新冠肺炎病毒的来源问题加以答复，并指中方“应体现透明度，告诉我们发生了什么”。都顿称，他认为提出这个问题并不过分。

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包括美国总统特朗普在内的多名美方官员近日表示，美国政府正在对新冠病毒的来源问题，及其是否与武汉病毒研究所有关的说法进行调查。对此，都顿当天在接受澳大利亚九号电视台（Nine Network）早间“今天”（Today）节目采访时指出，“我认为那些自己有亲人（因为得了新冠病毒）过逝的人，我们有60名澳大利亚人患病死亡，还有数百人明显的正处于病情严重阶段在我们的国家，再看看海外逝去的生命，”他续称，“所有这些家庭都会要求答复和透明度，我认为提出这一要求并不过分”。都顿还称，“如果病毒进入我们的社会，使澳大利亚成为疫情的中心，我们肯定会提出这一要求”。

都顿强调，“所以我认为中国有责任给予这些问题答复，并提供相关信息以使得让人们对到底发生了什么有所澄清。这也是因为我们不想让疫情重演，诚恳地说，我们知道这不是病毒第一次从野生动物市场向往传播的事件”。

都顿还在采访中提到，认为在美国政府公布了美方就病毒来源问题的调查结果后，世界将改变与中国的来往方式。他说，“我确实认为世界与中国打交道的方式将会出现重启，我们的确需要更多的透明度”。都顿补充说，“中国可以发展他们的经济，让民众脱离贫困，这是一个很好的事情。但当你有一个与其他类似经济体相比，不存在透明度的共产党，这是一个问题”。

此外，都顿在周四接受天空新闻台（Sky News）采访时还提到，对于一些容易受中国政府影响的人，澳洲当局将会有进一步的因应措施。他强调，这并非要针对中国人或澳洲的华人，需要针对的是“中国共产党的所作所为”。3月中旬，都顿曾通过推特表示自己感染新冠肺炎，本周四接受天空新闻台的采访是他确诊以来，首次接受电视专访。都顿在访问中透露称，在被确诊之后，一度隔离长达26天。

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