佩洛西促白宫执行《香港人权民主法》 香港逮捕民主人士美政界反应强烈

美国国务院周六发表声明表示，谴责香港当局逮捕15名民主活动人士。美国国务卿蓬佩奥并通过推特指出，对多名香港争取民主人士遭逮捕深感忧虑。此外，美国国会众议院议长、民主党人佩洛西，参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔等重量级议员相继表态。佩洛西亦通过推特敦促特朗普总统应迅速地开始执行《香港人权民主法》。

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美国国务院的相关声明写道，“美国谴责在香港发生的民主活动人士被捕事件。北京和其在香港的代表继续采取违背依照《中英联合声明》所承诺的包括透明度、法治和保障香港会继续享有‘高度自治’不符的行动”。蓬佩奥也在推特上发文指，“对多名香港争取民主人士遭逮捕深感忧虑（deeply concerning）”。他称，“政治化的执法与言论自由、结社自由和和平集会的普世价值观不符。” 此外，美国司法部长巴尔亦发表声明提出，香港逮捕人权民主活动家和资深律师的举动是“对法治和香港人民自由的最新攻击。”巴尔续称，“这些事件显示了中国共产党所奉行的价值观跟西方自由民主国家所共同信奉的价值观是多么针锋相对。” 他说，香港当局对这些民主活动人士地逮捕和其他行动“再度展示了中国共产党不可信任。”

综合香港媒体报道显示，当地警方现已共拘捕了15名泛民派知名人士，消息指15人合共涉及58项罪名。香港01的报道指，15人俱涉嫌“组织及参与未经批准的集结”，分别与在8月18日于港岛集会、10月1日港岛游行，以及10月20日的九龙区游行有关。另外，其中5人曾在10月1日及10月20日游行前一天号召市民参与非法集结，另涉嫌“公告未经批准的公众游行”被捕。据悉，15人将于5月18日在东区裁判法院提堂。

同样就这一事件，美国国会两党的多名参、众议员相继表态。众议院议长佩洛西在相关推文中写道，“正当全球对抗新型冠状病毒疫情危机之际，香港民主与人权仍持续受到攻击 ”。 她称，“赞同麦戈文众议员的提议，认为特朗普总统应迅速地开始执行《香港人权与民主法》。 ”此前，民主党众议员、美国国会及行政当局中国委员会（GECC）主席麦戈文在推特上发文称，在全球疫情蔓延下，香港持续对民主派领䄂作出“政治逼害”是不合情理，他和佩洛西同样呼吁，总统特朗普应该坚决执法。

参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔也在推文中表示，“中国共产党不应以疫情作掩饰，拘捕和平的民主派领䄂，又形容这是北京打压香港自由和人权的可耻行径。”此外， 共和党多名参议员，包括加德纳、斯科特和鲁比奥，都分别在推特上发文关注这一事件，斯科特形容相关拘捕行动是不可接受，加德纳和鲁比奥分别呼吁，北京和香港政府应尽快释放多名被捕人士，及撤销对他们的检控。

特朗普在去年11月签署了《香港人权民主法案》，使之正式成为美国法律。《香港人权与民主法》要求美国国务卿每年检视香港自治情况是否符合美国给予香港的特殊关税地位要求，以及容许国务院制裁打压反送中抗争及香港人权者，范围包括冻结制裁人士在美国的财产及拒发签证。另外，美国国会同时通过《保护香港法案》，禁止向香港警方输出控制人群及防暴设备，例如催泪弹、胡椒喷剂、橡胶子弹和电击枪等。

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