国际法律界谴责港府拘捕15名民主派人士 呼吁停止“政治起诉”

4月18日，包括国际律师协会、英格兰和威尔士律师协会人权委员会等五大国际法律界组织发表联合声明，呼吁港府立即释放15名香港民主派人士，以及撤销针对他们的检控，停止“政治性及目的性的起诉”，并与民主运动领袖展开建设性对话，以满足他们对民主及人权合理的关注。

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这一联合声明由国际律师协会、英格兰和威尔士律师协会、国际律师协会人权研究所、英格兰和威尔士律师协会人权委员会及国际法学家委员会 5 个组织联合签署。声明表示，港人和平示威的权利是受《基本法》及《中英联合声明》保护，《基本法》亦保证港人在2047前，享有各种不适用于中国大陆的多种自由，如言论自由、出版及集会自由等，且联合国《公民权利和政治权利国际公约》亦适用于香港。故此港府有责任保护及便利港人的示威，而香港《公安条例》亦应在符合《公约》的情况下实践。

声明提及，香港去年的社会运动规模前所未见，当局以暴力回应，用催泪弹、胡椒喷剂、水炮、橡胶子弹、警棍等过度措施来驱散人群，又拒绝就警暴指控作出适当的调查。声明提出，拘捕行动是基于有关人士在去年 8 月 18 日、10 月 1 日及 10 月 20 日被指组织及参与未经批准集结。声明质疑，当局未有解释到为何发生在去年八月及十月的游行集会，要拖延至今才展开拘捕，批评港府拘捕多名以非暴力形式保护人权的民主派人士，冲击了港人的表达自由及集会权利，亦冲击了香港的法治。声明还引述联合国人权理事会发表的言论，指检控和平集会者非法集结的罪名，有侵犯香港人权之嫌。

上述5个组织还提出，4 月 18 日的行动表明，香港当局继续侵犯人民的言论自由和集会权利，协会严重关切。声明提到，被捕的香港资深法律界人士包括了去年 10 月获国际律师协会颁发人权奖的吴霭仪和李柱铭，以表扬二人终身捍卫自由民主和法治。声明形容这批人向来以和平手段争取和保护人权，他们的被捕正正是对法治的侵害，而知名媒体创办人（黎智英）被捕，则震动整个自由社会的新闻业界。声明称，当局不得利用自己的权力来侵犯基本人权，目前各国忙于处理新型肺炎疫情，有可能忽略了这种事件。声明强烈呼吁港府立即释放15 人及撤销相关检控。

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