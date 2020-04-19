澳大利亚外长要求对新冠疫情进行独立国际调查

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）4月19日在接受澳大利亚广播公司（ABC）“内部人士”节目（Insiders）采访时表示，澳大利亚政府坚持要求对新冠病毒来源等问题进行独立的国际调查。她还强调，世界需要中国对（新冠肺炎）信息保持“透明度”。

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佩恩在受访时指出，澳大利亚“坚持”检视的问题包括中国对疫情在武汉爆发初期的回应做法。她提出，对中国在疫情透明度问题上的关注到了“非常高的程度”。她认为新冠病毒源于武汉这点“很清楚”，很可能来自于活禽市场，她还对中国这些野生动物交易市场表示担忧。佩恩在采访中特意指出，她所呼吁对新冠疫情进行的独立国际调查应在世界卫生组织之外展开。

佩恩称，在针对世卫组织的问题上，澳大利亚担心的一些事情与美国一致，尤其是在世卫的“独立机制”问题上。美国总统特朗普日前指责世卫组织处理疫情危机不当，并且掩盖了疫情蔓延前在中国爆发的严重性。佩恩特别强调，世界需要中国对信息保持“透明”。她说，“我认为接下来这些事情的关键是透明度。尤其是中国的透明度。在（疫情）进行评估的过程中，全世界各主要国家都要做到透明。”

佩恩指出，跟新冠病毒有关的问题需要接受独立检验，她认为这么做非常重要。佩恩表示，她希望中国解释清楚疫情如何开始，中国如何处理疫情，有没有充分公开资讯，以及世卫组织和世界各国的互动等问题。

节目中，主持人斯皮尔斯（David Speers）还向佩恩提及，此前英国外交大臣拉布（Dominic Raab ）在疫情记者会上表示，“这次疫情之后与中国的关系无法一切如常了”，而近日澳洲内政部长都顿（Peter Dutton）也曾告诉媒体称，“世界与中国交往的方式在某种程度上需要重新审视”，她对此有何看法。

佩恩回答称，“我认为世界各地的关系都将发生变化，我确实认为中国与其合作伙伴，澳大利亚和中国，之间的关系将在某些方面发生变化。在我看来，在我们看来，真正重要的是，世界现在如何走到一起合作、重建，绝对是关键。”

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