疫情第二波：新加坡封城延至6月 不戴口罩高额罚款

新加坡目前的抗疫措施堪称严厉异常，由于病毒反扑，政府宣布再将限足令延长4周，直到6月初。

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新加坡在疫情第一次冲击波面前通过严厉封禁措施和密切追踪病毒感染轨迹而取得了良好成果。但4月初以来，因加大测试力度，尤其是对人员密集地区进行排查，移民劳工居住地等地区出现大量传染，二次冲击波袭来。新加坡官方数字显示有约20万外来务工人员在工地劳动，大多来自南亚国家。他们通常挤在狭小的房间生活，卫生条件匮乏。

面对这种情况，新加坡政府不得不做出决定，继续关闭学校，非必要企业，把民众关在家里，同时禁止外出抱团做体育运动。到6月1日之前，民众外出做运动只能独自。此外，法国欧洲一台广播台引述当地居民的话称，现在新加坡通过民众身份证号进行单双号的区分，对前往超市购物者进行分流。佩戴口罩也成为必须，如果不戴口罩而被查，就要缴纳300美元的罚款。如果屡次违反规定，罚款可达1000美元，之后被起诉。当地居民表示，除了严苛的禁令，民众也非常自觉，“如果走在大街上不戴口罩，所有人都会以非常奇怪的眼神看你”。

新加坡总理李显龙在电视讲话中表示理解民众对延长限足令的失望之情，他表示，“明白这些措施对企业和雇员造成严重影响，但希望民众理解，这短暂的痛苦是为了战胜病毒，保护公众健康与安全，是为了重振新加坡经济”。新加坡政府本周二记录到当天单日新增1111人确诊，感染总数已逼近1万人。

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