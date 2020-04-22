联合国粮食署：不及时采取措施，全球面临粮食危机的人数将再增加

在西非，2018年到2019年间，需要紧急食品救助的人口数量翻了一倍

联合国粮食署预测，若不及时采取措施，在疫情的影响下，2020年全球面临粮食危机的人数或将再增加1.3亿，达到2.65亿。据联合国网站消息，21日发布的《粮食危机报告》显示，在2019年面临粮食危机的1.35亿人口中，有7300万人位于非洲，占到总人数的一半以上，另有4300万分布在中东和亚洲，还有1850万居住在拉丁美洲和加勒比地区。

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报告显示，也门、刚果民主共和国、阿富汗、委内瑞拉、埃塞俄比亚、南苏丹、叙利亚、苏丹、尼日利亚和海地是2019年全球粮食危机最为严重的十个国家，饥饿人口总数达8800万，占到全球的66%。

4月21日，二十国集团（G20）召开紧急农业部长视频会议，对疫情下的粮食安全问题进行商议。会后发布的联合声明显示，二十国集团农业部长一致同意，将防止对粮食和农产品出口采取任何不合理的限制性措施，指出这些措施可能导致国际市场的价格过度波动，并威胁到世界相当一部分人口，特别是原本就面临着粮食短缺的群体的粮食安全。

新冠疫情肆虐之下，世界各地开始出现对粮食供应短缺的担心，囤粮成为了一种世界级的现象。此前，联合国粮农组织（FAO）高级经济学家阿巴斯安就曾发出预警，疫情之下，民众恐慌性囤积食品，可能会对全球粮食供应造成影响。

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