莫斯科郊外方舱医院落成 应对5月疫情高峰

莫斯科郊外的方舱医院刚刚落成，这座医院大约40天建成完工。俄罗斯预计疫情高峰在5月中旬到来。人口一千二百万的莫斯科是重灾区，大批感染者冲击医院系统。

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4月23日法国《回声报》驻莫斯科特约记者本杰明·奎尼尔（ Benjamin Quenelle）发回报道，莫斯科远郊的抗病毒传染病医院落成。这座医院面积8万平方米，9百个床位，其中2百个加护病床。莫斯科市为此投资大约相当于8千7百万欧元。

据莫斯科承建商加兹祖林（Mars Gazizoulline）说，人最多时，有上万名工人参加工程，在一个半月的时间里，他们每天24小时赶工。现在“终于大功告成”。

俄罗斯官方今天宣布确诊病例63000个，其中三分之二集中在莫斯科，已有555人死亡。俄罗斯的感染者出现年轻化趋势。一项令人担忧的统计显示，45%的确诊病例在18岁-45岁之间。

面对感染者人数快速攀升，莫斯科的医院已经招架不住，而且许多医院都变成了传染病灶中心。据法国《世界报》4月14日刊出维特金(Benoît-Vitkine)的报道，莫斯科出现大批量冠状肺炎感染者冲击医院系统，圣彼得堡，下诺夫哥罗德，克里米亚，巴什基里亚，科米共和国都传出坏消息，许多医院告急。车臣共和国有人去沙特朝圣染病返乡，车臣总统卡迪洛夫（Ramzan Kadyrov）把他们跟恐怖份子相提并论。所以很多人不敢承认自己有症状。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）说，莫斯科和圣彼得堡的情况最严重，特别是莫斯科，情况非常紧张，因为感染者数量增加，大量涌入医院。

俄罗斯在2月初就封闭了与中国接壤的4200公里的陆地边界。俄罗斯目前的隔离措施可能会延期到5月底，才能解封。

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