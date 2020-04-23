蓬佩奥再就新冠疫情处理批评北京

蓬佩奥在美国国务院的记者会

美国国务卿蓬佩奥周三再次抨击北京对新冠疫情的处理，批评中国毁坏病毒样本，并利用国际对疫情的关注，挑衅施压周边邻国。不过他也同时对中国向美国提供医疗物资表示欢迎。

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蓬佩奥在周三（4月22日）的一个记者会上说，美国坚信中国违反世卫组织有关流行病处理的规定，没有尽早对外公布新冠疫情，在疫情持续一个月直到波及中国所有省份之前，一直隐瞒报告病毒可以人传人。

蓬佩奥还指责北京停止测试新的病毒样本，销毁已有样本，并不与他国分享病毒样本，使得对病毒的研究监测难度加大。

路透社报道指，特朗普政府不断加大对北京处理疫情的抨击, 批评北京即使在将疫情报告世卫组织之后，“仍然没有分享其所掌握的全部信息。相反，背景掩盖了疫情的危险性”。

蓬佩奥在周三讲话中还批评中国利用世界对新冠疫情的关注，继续其“挑衅行为”，不但侵蚀香港的自治，还对台湾施加军事压力，并在南中国海胁迫邻国。

因指责世卫组织在疫情处理上偏袒北京、延误发出疫情警告，特朗普上周宣布暂停美国向该组织出资，世卫组织负责人否认了美方的指责并肯定中国在疫情中表现出透明度。

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