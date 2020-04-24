全球穆斯林在疫情中闷闷不乐进入斋月

全球穆斯林在4月23—24日进入斋月。今年的斋月正赶上疫情大流行。绝大多数清真寺关闭，传统的集体祈祷和亲友聚会都被禁止。穆斯林可能会在闷闷不乐中度过这个斋月。

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巴黎大清真寺法国穆斯林敬拜委员会4月23日傍晚宣布，法国从4月24日星期五进入斋月，开始第一个封斋日。此外，沙特，埃及，伊拉克，黎巴嫩，约旦，突尼斯，巴林，澳洲等国的穆斯林也在24日这一天进入斋月。

冠状病毒疫情已在全球造成20万人死亡，确诊的病例277万。穆斯林在隔离限制中过斋月，不能按传统去清真寺祈祷，也不能在每晚日落后，亲朋好友相聚，一起开斋，分享，欢庆。今年他们只能在自己小家庭内活动。

法新社说，今年的斋月因为疫情需要隔离，所以对于穆斯林来说，这个象征分享，慷慨，聚会的神圣月份，在闷闷不乐的气氛中开局。

世卫组织发声明说，到目前为止，没有任何研究显示把斋会增加感染冠状病毒的风险。健康的穆斯林可以像往年一样把斋。但是建议感染了冠状病毒的穆斯林不要把斋。

今年大多数穆斯林国家都为了抵抗疫情扩散实施限制措施，要求清真寺关门，防止众人聚集传染。

沙特阿拉伯也实施了严格限制措施，许多朝圣地都空空荡荡。只有麦加大清真寺没有关门，但严格限制进入的人数。之前沙特境内的伊斯兰圣地有许多朝圣者感染冠状病毒，不少人将病毒带回各自的国家。沙特国王萨勒曼表示，他对于今年斋月不能集体祈祷感到痛苦悲伤。但是他强调，保护人民的生命健康第一重要。

此外，有消息指，印尼的亚齐省不甩中央政府的限制令，仍然开放清真寺。巴基斯坦也开放清真寺但限制进入的人数。

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