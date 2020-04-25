中方施压下 欧盟淡化批评中国散播疫情假消息

路透社在周六援引四名消息人士的话报道指，欧盟近日在中国官方的压力下，修改了一份关于新冠肺炎疫情的报告，并淡化了其中欧盟对中国就疫情散播不实资讯地批评内容。

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同样的消息也在周五得到了《纽约时报》的报道。《纽约时报》及路透社引述外交消息人士透露的相关信息指，涉事报告原订于4月21日发表。报告原本提及中国一部分靠归咎美国将病毒散播国际，来致力限缩病毒源自中国的说法，也提及中方抨击法国迟于因应疫情、不实指控法国政治人物用种族歧视字眼侮辱世界卫生组织总干事谭德塞。报告还凸显俄罗斯不遗余力助推散播不实卫生资讯，削弱西方机构公信力等。报告原文写道，“中国持续在全球散播不实消息，以洗脱疫情大流行究责并改善国际形象。公开与非公开手段都有被观察到。”

消息人士透露称，中国官方在该报告被发表前从美国政治新闻网站“Politico”的相关报道中，获知了其所含内容。随后，一名中国高级官员与在北京的欧盟驻华官员于报告原定发表日当天取得联系，并告诉后者称，“如果这一报告如其被描述的那样，并会在今天得到发表的话，将对（我们的）合作构成非常不利 ”。路透社在查看了欧盟内部就这一事件的通讯记录后报道指，中方出面干预的官员是中国外交部欧洲司杨晓光参赞。他向欧盟方面表示，如若这一报告得到发布北京方面将“非常愤怒”，并指控欧盟官员通过发表该报告是在“取悦他人”。对此，欧盟外交人员解读为是对“取悦华盛顿”的指控。

这四位消息人士随后向路透社表示，在中方的干预下，这一报告被推迟发布。而其在24日发布的最终版本与原定要发布的文本间也存在多个差异。后来报告里关于中国“全球散播不实消息”，以及提到中法间争执等字句已被拿掉，一些用语也软化。这场报告之争是一场全球就疫情描述角力战的一环，也正值欧盟想赢得北京贸易让利、并盼疫情大流行一过，双方便能重建深厚关系之际。分析人士指出，欧盟正为在中国的欧洲企业争取更佳待遇，而在疫情大流行前，中欧每日的双边贸易额超过16亿美元；德国汽车制造商、法国农民及其他产业，都高度依赖对中国出口。

《纽约时报》的报道还介绍称，原本该报告按计划应于21日一早发布，但在中方的干预下，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）的公关顾问奥斯奥利奥（Esther Osorio）则下令暂缓将其发布。

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