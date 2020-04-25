美国FCC或以国安考虑为由撤销3家中国电信运营商在美授权

自华盛顿方面消息，美国联邦通讯委员会(FCC)当地时间4月24日表示，可能会以国家安全风险为由，关闭三家中国国有电信企业及其中一家企业在美子公司的美国业务。

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据路透社报道显示，FCC现已向中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、太平洋网络有限公司及其全资子公司ComNet(美国)有限公司，发出了所谓“说明理由”命令，要求上述企业给出“FCC不应该撤销它们在美国运营资格”的理由。分析人士指出，FCC所采取的这一行动是美国特朗普政府对中国体现强硬立场的最新迹象。FCC主席阿吉特·派（Ajit Pai）在相关声明中表示，“在网络安全问题上，我们不能冒险，也不能抱最好的希望。”

据了解，FCC在10多年前批准了对这些中国公司在美运营的授权，但之后提出，“与中国政府活动有关的国家安全和执法风险大幅增加”。FCC的陈述理由令还提到“中国政府涉及对美国电脑入侵及攻击情事的复杂度及造成的损害”，但没有进一步提供细节。此外，美国司法部和国务院等其他联邦部门曾于本月以法律和安全风险为由，呼吁FCC撤销中国电信美洲公司在美国营运的牌照。FCC去年5月亦曾表决一致通过，不允许中国移动在美国提供服务，理由是担忧中国政府借此对美国政府从事间谍活动。FCC在当时指出，已在审视中国电信和中国联通的营运许可。

对此，中国电信发言人在周五回应称，公司“近20年来在美国营运声誉良好。我们期盼在未来几周向FCC提供资讯，提及我们身为一家负责任电信公司的角色。”而其他被陈述理由令点到名的公司未回应相关置评请求。对于FCC的这一行动，来自阿肯色州的共和党联邦参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）表示赞同。作为特朗普支持者的他评价称，“只要这些公司还在美国继续运营下去，它们就将对我们具有关键性的网络构成威胁”。

FCC专员斯塔克斯（Geoffrey Starks）亦对FCC采取的行动表示认可，并在一份声明中写道，“由于疫情在美国大流行，数据使用流量空前增长，我们比以往任何时期都更需要确保信息的安全性。”他认为，在这也是FCC必须在疫情肆虐期间更加仔细审查运营商资格，剔除那些可能对美国关键网络构成威胁公司的原因。

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